昔日露骨約砲訊息流出 《三生三世》男星今宣告秘婚還當爸

劉芮麟因演出《三生三世十里桃花》子闌而廣為人知。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星劉芮麟曾演過《睡在我上鋪的兄弟》、《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》、《三生三世枕上書》等戲，但最為人知的莫過於與《三生三世十里桃花》同劇演員代斯短暫交往3個月，就被爆約砲女網友。沒想到他今天無預警宣布，已婚生子的雙喜臨門消息，讓粉絲很震驚。

劉芮麟今宣布已婚生子。（翻攝自微博）

劉芮麟今在社群曬出大手包小手愛心照，並寫下「一家兩口，成為一家三口，跟大家報個喜」，還在留言區補充道：「去年春天領的證」，表示因為是私生活選擇低調，往後會多和大家分享作品方面的消息。

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他過去演出《三生三世十里桃花》「子闌」一角聲名大噪，卻傳出約砲女網友，還有露骨對話截圖曝光，用訊息不斷挑逗女網友：「妳屁股是我三個大，不過沒關係，我XX（下體）大」、「下次當面給妳叫，也想聽妳叫」，事後東窗事發，劉芮麟立即透過微博致歉，他稱剛分手，因情緒始終沒調整好，加上頭腦也很混亂，才會做出如此不恰當的事情。

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