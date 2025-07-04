陶晶瑩接主持棒回歸 挺進軍營曝新身分

〔記者林欣穎／台北報導〕台視軍事實境綜藝節目《九條好漢在一班》將於8月2日播出，節目中9位性格鮮明、背景各異的藝人們將走入軍營，重溫軍旅生活、體能訓練與層層心理關卡挑戰，以紀實手法呈現真實軍旅生活，記錄他們從「男孩」成長為「男人」的過程，打造一段熱血與淚水交織的青春蛻變紀錄。

陶晶瑩在《九條好漢在一班》擔任營站大姐。（台視提供）

節目最大亮點莫過於陶晶瑩再接主持重任，驚喜擔任節目靈魂角色「營站大姐」，她不僅是弟兄們的情緒出口，更成為軍營中的「心靈補給站」，面對與過去截然不同的節目挑戰，陶晶瑩坦言：「這次對我來說是陪伴，我是用姐姐、甚至媽媽的角度去關心他們，因為在我眼裡，他們其實都還是小男孩。」

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談及如何詮釋「陪伴」，陶晶瑩分享與她陪伴自己兒女的經驗如出一轍，並表示：「尤其是男孩子，他們比較難表達情緒，我做的就是靜靜的待在他們身邊，送上一顆平安果、準備一些好吃的，讓他們知道營站是個可以放心說心事的地方。」，她也笑說：「不打擾、就是我的溫柔！」

除了默默傾聽，陶晶瑩也時常以一句暖語或一個眼神，適時穩定氣氛，成為現場的安定力量，談到印象最深的互動，她感性回憶：「每一次『星兵』們願意打開心房來找我，都讓我非常感動，尤其是其君，家人都不在台灣，一個人奮鬥，讓我特別揪心。」，她也不吝稱讚：「潘君侖的體能讓我很驚訝，曾子余能克服心理障礙完成任務也讓我很感動；阿夫則是最會搞笑也最會激勵同梯的，不過每一位弟兄都很值得鼓勵，真的非常辛苦！」有了營站大姐的加入，為《九條好漢在一班》注入了獨特的溫度與深度，用溫柔卻堅定的力量，默默守護每一位『星兵』，再次展現她「最能打動人心的陪伴力」。

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