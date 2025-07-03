六本木第一女公關為何下海拍AV？背後原因超驚人

「令和最強AV事務所」8Man推出一位名為「戀」（れん）的神祕女優。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為「令和最強AV事務所」的日本Model Production Eightman（簡稱：8Man），近期推出一位名為「戀」（れん）的神祕女優，官方網站曝光的2張照片只露出半張臉，可說神秘感拉滿。雖然還沒露臉，不過她社群上揭露自己在六本木一家酒店上班，而該酒店網站公布的小姐排名中，第一名正好就叫做「戀」（れん），網友猜測她便是8Man接下來的秘密武器。

「戀」（れん）的社群透露自己在六本木一家酒店工作。（翻攝自X）

酒店業績第一的紅牌正巧也叫做「戀」。（翻攝自酒店官網）

酒店業績第一的紅牌正巧也叫做「戀」。（翻攝自酒店官網）

不過，就有網友好奇：既然已經是酒店紅牌，為何還要下海拍AV？台灣AV達人「一劍浣春秋」在《Play NO.1》撰文解答，其實原因很簡單卻也非常驚人：「因為，她本來就是AV女優啊。」

「戀」（れん）的社群發的都是沒有露臉的照片。（翻攝自X）

一劍浣春秋表示，許多女優在風俗界使用一個名字、在AV界使用另一個名字，是很常見的操作，「不同的名字代表不同的身分做不同的事情，她們不會混淆～」；而近期新人鮮少的8Man為開拓新財源，一個做法就是找到市場上想要移籍的或是曾經有過演出經驗的女優。於是，神秘女優戀（れん）的身分便揭曉了，正是「八神カレン（八神可憐）＝花城れん（花城戀）＝藤野つかさ（藤野司）」。

達人揭曉神秘女優先前曾以「八神カレン（八神可憐）」出道過。（翻攝自Play NO.1）

「八神カレン（八神可憐）」後來又以「花城れん（花城戀）」、「藤野つかさ（藤野司）」。兩個名字先後再次出道。（翻攝自Play NO.1）

達人補充，她之前沒有片拍的時候就是在酒店陪酒；此外，再次以「六本木第一女公關」AV出道還有3個優勢：「一來兩個身分不相衝突，拍片後甚至還可以提高標價在實體店怒賺客人一波，不會掉漆；二來，經紀公司需要對業界輸出新鮮的肉體賺錢，她也樂得拓展賺錢管道，一拍即合；最後也是最重要的是她之前就已經有過AV拍攝的經驗，對這一行還有夢想，願意再放手一搏」，最後達人表示，很期待以全新身分再次出道的她能到達何種高度。

「戀」（れん）的社群發的都是沒有露臉的照片。（翻攝自X）

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