比可愛還可愛！她明明能當偶像C位 卻下海拍AV

片商Moodyz推出號稱重新定義可愛的「新・新人」。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕慶祝成軍25周年，片商Moodyz又推出一位新人「八坂凪」，不過她可不是一般新人，可是號稱「新・新人」，為何這麼說呢？如標題所說，八坂凪就是「超可愛」，甚至強大到能全新定義可愛，就算出道當偶像也能當上C位。

八坂凪穿上水手服彷彿回到學生時代。（翻攝自Play NO.1）

台灣AV達人「一劍浣春秋」分享，八坂凪還真的參加過偶像海選，還成功當上了成了某團體「第三期生候補」，不過八坂凪當時表示有其他想要完成的夢想，便放棄了演藝圈的工作，畫風一轉，竟出道成了AV女優。

資料顯示，八坂凪在AV出道前，性經驗人數僅有1人。（翻攝自Play NO.1）

從八坂凪的出道預告與劇照可以看出，她擁有一張非常清純可愛的面龐，加上當偶像必備的纖瘦身材以及目測D-E級的上圍，達人對此也是稱讚連連。喜歡甜美笑容以及可愛類型的老司機，不妨可以趕緊來看看。

八坂凪一頭短髮，配上淡妝與牛仔套裝，相當清純可愛。（翻攝自X）

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