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河北彩伽沒退！VR新作帶老司機激情約會：不想回去

河北彩伽自出道以來就被封為「三上悠亞接班人」。（資料照，記者胡舜翔攝）河北彩伽自出道以來就被封為「三上悠亞接班人」。（資料照，記者胡舜翔攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽憑著清新甜美的外貌、火辣誘人的身材，自出道以來就被封為「三上悠亞接班人」。然而近來她積極向歌手、演員領域發展，至今已長達7個月未推出新作，接下來還以新藝名「萌名」出演戲劇，引發外界揣測是否準備引退。

河北彩伽積極向歌手、演員領域發展。（組合照，翻攝自X）河北彩伽積極向歌手、演員領域發展。（組合照，翻攝自X）

不過老司機們先別急著心碎！河北彩伽將在7月推出最新力作，雖不是傳統DVD，但這回她挑戰體驗感更強烈的VR作品，再度掀起熱議。 

河北彩伽將於7月推出VR新作。（翻攝自X）河北彩伽將於7月推出VR新作。（翻攝自X）

台灣AV達人「一劍浣春秋」在《Play NO.1》撰文透露，這部VR新片全程以觀眾的第一人稱視角展開，劇情設計是與河北彩伽慶祝交往周年；片中她會牽著「你」的手，一起約會、吃下午茶、漫步公園，每個互動都帶著少女般的羞澀與甜蜜。而在約會尾聲，兩人步入飯店，空氣瞬間變得曖昧而火熱。

河北彩伽擁有甜美外貌與火辣身材。（翻攝自X）河北彩伽擁有甜美外貌與火辣身材。（翻攝自X）

達人更形容，這不是一上場就「火力全開」的激情片，而是用精心鋪陳的約會場景，讓觀眾真實感受到與河北彩伽陷入戀愛的錯覺。至於進入房間後，自然是戀人間最親密的時刻，身為「甜心女友」的河北彩伽，會用盡溫柔心機，想方設法取悅你的每寸感官。 

河北彩伽常在社群分享美照。（翻攝自X）河北彩伽常在社群分享美照。（翻攝自X）

而且，又有哪位老司機能抵擋河北彩伽用她水汪汪的大眼鏡對著鏡頭說：「真的，不想回去呢⋯」？

河北彩伽常在社群分享美照。（翻攝自X）河北彩伽常在社群分享美照。（翻攝自X）

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