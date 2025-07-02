長得像小津安二郎 目黑蓮傳「害怕辱華」辭演名導新作

目黑蓮辭演周防正行新片。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本星達拓男團Snow Man人氣成員目黑蓮長相帥氣、形象好，日媒《女性自身》近日卻爆出，他原本要演出名導周防正行的新片，結果疑似因害怕得罪中國網友，提前兩個月決定辭演。

報導指出，周防正行8月要開拍新片，故事有關已故電影大師小津安二郎，但小津曾在日本侵華時期當兵，觸動中國網友敏感神經；加上，導演原本認為，目黑蓮為小津安二郎年輕時的不二人選，於是親自邀他演出，不料經紀公司為避免惹事生非，乾脆辭演，以免錯失亞洲市場的商機。

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目黑蓮爆出擔心辱華，辭演名導新片。（翻攝自X）

消息傳出後，部分粉絲支持公司的「顧全大局」，但也有聲音質疑報導真實性，表示目黑蓮正參與福田雄一的新片，或許辭演說只為炒作聲量。

事實上，目黑蓮所屬的Snow Man去年就曾因歌曲《KATANA》引發辱華風波，當時公司急道歉滅火，指出是公司的疏忽，和團員毫無關係，處理方式非常小心。

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