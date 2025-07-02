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娛樂 最新消息

（獨家）黑寡婦聽到台灣聖讚台北「最棒城市」！加入《侏羅紀》首日震撼洗禮

〔記者許世穎／紐約專訪〕「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）圓夢加入影史賣座的《侏羅紀》系列，在新片《侏羅紀世界：重生》化身女英雄。和喬納森貝利、馬赫夏拉阿里一同受訪時，一聽到記者來自台灣，立刻燦笑大讚：「台灣太棒了！我那時在台北待了將近一個月。」她開心回憶當年來台拍攝《露西》，更直呼：「台北是最棒的城市！我超愛那裡！」

思嘉喬安森圓夢加入《侏羅紀》系列，在新片《侏羅紀世界：重生》化身女英雄。（UIP提供）思嘉喬安森圓夢加入《侏羅紀》系列，在新片《侏羅紀世界：重生》化身女英雄。（UIP提供）

片中，思嘉飾演的佐拉與喬納森、馬赫夏拉等人組隊執行機密任務，要從三隻體型最龐大的恐龍體內取得關鍵成分，卻意外揭開「侏羅紀公園」隱藏數十年的驚人祕密。

思嘉喬安森（左起）、馬赫夏拉阿里、喬納森貝利在《侏羅紀世界：重生》中執行秘密任務。（UIP提供）思嘉喬安森（左起）、馬赫夏拉阿里、喬納森貝利在《侏羅紀世界：重生》中執行秘密任務。（UIP提供）

談到首次參與《侏羅紀》系列的拍攝經歷，三人異口同聲形容第一天上工就堪稱極限冒險。思嘉表示，劇組一早六點出發，輾轉搭車、換船，最後還得徒步穿越國家公園才抵達一處海灘，沒想到現場竟連下六小時季風雨，「整個片場的泥土都滑走了，現場亂成一團。」

思嘉補充，海灘會隨潮汐變化，有時又猛烈曝曬，劇組只能爭分奪秒拍攝，讓她忍不住直呼：「真的超瘋狂，光是第一天拍攝就超誇張！」喬納森則透露，首日便拍攝全片關鍵的「登陸海灘」戲，笑說抵達前還要走一段漂浮在海上的木板路，「整個劇組走路像果凍一樣抖啊抖的，真的是生存考驗！」

至於終於親身加入《侏羅紀》的世界是否如夢成真，思嘉坦言其實沒有太多預設，「我大概只有一個畫面，是我走到海灘、腦中響起約翰威廉斯的配樂，心想：『天啊，這是侏羅紀耶。』但實際上真的很辛苦。不過我很驕傲，因為我們真的付出很多努力。」

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》上演不少驚險動作戲。（UIP提供）思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》上演不少驚險動作戲。（UIP提供）

電影除了緊張刺激的冒險與恐龍場面外，也延續系列「生命會找到出路」的精神。馬赫夏拉飾演的鄧肯更對思嘉說：「妳不可能永遠這樣做下去。」他解釋，這句話的核心其實是鼓勵她尋找真正的滿足感，「她飾演的佐拉從事特別行動多年，卻沒有從中獲得心靈滋養。」

正巧思嘉今年剛以導演處女作前進坎城，她分享對職涯的思考時表示，當導演的經驗或許就是延續道路的一種方式，「藉由創作、製作、與編劇合作，甚至替其他演員開發作品，這些是我很熱愛的部分，我覺得自己可以一直做下去。」

思嘉喬安森（左）在《侏羅紀世界：重生》和喬納森貝利試圖從恐龍體內取得關鍵成分。（UIP提供）思嘉喬安森（左）在《侏羅紀世界：重生》和喬納森貝利試圖從恐龍體內取得關鍵成分。（UIP提供）

由於思嘉盛讚台北是最棒的城市，一旁的喬納森聽了表示：「有一天一定要去」，馬赫夏拉則透露自己90年代還在打籃球時，曾在台北待過兩個星期，讓思嘉興奮追問：「那裡是不是超好玩？」馬赫夏拉當場笑著點頭：「對啊！」

思嘉喬安森（左起）、喬納森貝利、馬赫夏拉阿里一同宣傳《侏羅紀世界：重生》，在紐約接受本報專訪。（UIP提供）思嘉喬安森（左起）、喬納森貝利、馬赫夏拉阿里一同宣傳《侏羅紀世界：重生》，在紐約接受本報專訪。（UIP提供）

三人最後也熱情向台灣粉絲問好，思嘉直呼：「嗨，台灣的朋友們！希望你們可以享受《侏羅紀世界：重生》，就像我們拍這部電影一樣樂在其中。我們真的全力以赴，你們一定會喜歡！」馬赫夏拉也補充：「我們相信你們會愛上這部片的。」喬納森則對著鏡頭扮起恐龍，相當俏皮。《侏羅紀世界：重生》今天正式在台上映。

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