娛樂 最新消息

于朦朧案撕開中國陪睡黑幕！圈內人揭「1.3億台幣」驚人價碼

宋祖德（左）是于朦朧的恩師。（翻攝自微博）宋祖德（左）是于朦朧的恩師。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。對於死因，目前有大量相關影片與錄音在網路瘋傳，內容涉及囚禁、施暴與逼問機密，讓事件撲朔迷離。有傳聞更指向于朦朧的離世，可能與中國娛樂圈長期存在的「潛規則」有關。先前娛樂評論人，也是于朦朧的恩師宋祖德就曾在微博爆料中國娛樂圈的亂象，以「明星陪吃陪睡多少錢？」為題揭露明碼標價的內幕。

他指出不少明星都有陪吃、陪睡的「行情」，若是「一線當紅、未生育過」的女星，陪同參加飯局的酬勞約落在50萬至200萬元人民幣（約新台幣220萬至880萬元）；飯局結束後若進入開房、陪睡的「快餐式」安排，價格通常在300萬到500萬元人民幣（約新台幣1318萬至2197萬元）；若是「留宿過夜」，更可拿到1000萬至3000萬元人民幣（約新台幣4395萬至1.3億元）。

宋祖德曾揭露中國娛樂圈陪睡價碼。（翻攝自微博）宋祖德曾揭露中國娛樂圈陪睡價碼。（翻攝自微博）

他說，若非一線明星，也各有標價。二線的藝人大約是一線明星價格的十分之一，三線、四線的，大約是二線的一半左右。宋祖德更透露，許多已過氣或多年無作品的藝人，會選擇靠陪吃、陪睡維持收入。

他也提到娛樂圈有這類拉皮條的人，他們抽佣金20%左右，拉皮條的很多都成了億萬富翁，不過皮條客大部分好賭好毒，賺來的錢後來都賭光了。

