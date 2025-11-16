自由電子報
娛樂 最新消息

SJ慶功宴素顏現身金豬食堂！李鐘碩被搶先一步：要找別間了

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR今天（16日）完成在大巨蛋的3天演唱會，圓滿落幕，晚間他們陸續現身南京東路上的金豬食堂，成員們終於可以好好吃肉休息了，連今天當觀眾的SJ-M的成員周覓也一起前往，想必將趁此機會好好敘敘舊。

SUPER JUNIOR神童。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR神童。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR厲旭。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR厲旭。（記者王文麟攝）

GD今年兩度前往金豬食堂舉行慶功宴，獲得關注。金豬食堂前天就公告16日晚間有人包場，讓不少人猜測正是在大巨蛋開演唱會的SUPER JUNIOR，果然今天吸引近千名粉絲在金豬食堂旁邊公園以及對街等候，在晚間9時許真的接到SJ的成員們。隊長利特、神童、銀赫、東海、圭賢等人陸續現身金豬食堂，他們每個人似乎都是卸完妝、穿著私服抵達現場，素顏也好看的哥哥們看起來心情相當好，還開心的與粉絲揮揮手，才進到店內，可見台灣E.L.F.今天讓他們有多幸福。不過現場並不見始源、藝聲及希澈等3人，是不是去吃始源最愛的鼎王了？引起粉絲議論紛紛。

SUPER JUNIOR圭賢。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR圭賢。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR利特。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR利特。（記者王文麟攝）

有趣的是，今天同樣在台灣辦見面會、位處台北國際會議中心TICC的韓星李鍾碩，突然在活動上爆料自己也想去吃金豬食堂，結果被SJ包場了，無奈的說「現在得去找別間了」，他還擺出了一副「可惡被搶先」的表情，笑翻台下粉絲。

SUPER JUNIOR銀赫。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR銀赫。（記者王文麟攝）

SUPER JUNIOR東海。（記者王文麟攝）SUPER JUNIOR東海。（記者王文麟攝）

