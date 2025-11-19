自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女神忍痛除刺青！禾羽認工作受影響「希望身上乾淨些」

Fubon Angels成員「禾羽」忍痛雷射除刺青。（組合照，翻攝自IG）Fubon Angels成員「禾羽」忍痛雷射除刺青。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員「禾羽」張雅涵今（19日）突然宣布「鼓起勇氣做了一件想很久的事」，她正式啟動除刺青療程，卻也坦言因工作受影響而考量，決定讓自己回到更「乾淨」的狀態。

禾羽透露這次踏入診所，是她思考許久後的重大決定，當初刺青象徵不同階段的自己，除了因為工作有點影響之外，心境上的轉變也是一大主因，現在的她則希望身上乾淨一些，以更「純淨、無瑕」的形象面對舞台與鏡頭，因此決定將刻在身上的痕跡慢慢清除，更笑說「覺得自己真的很勇敢！」

禾羽坦言工作因身上的刺青受些許影響。（翻攝自IG）禾羽坦言工作因身上的刺青受些許影響。（翻攝自IG）

這次除刺青，禾羽先處理手腕的小圖案以及胸前的字母，而醫護人員知道她怕痛，在術前敷麻藥的過程非常仔細，但因該部位皮膚偏薄，執行雷射的瞬間仍讓她忍不住皺眉直喊「真的蠻痛的！」不過她強調，疼痛強度在可承受範圍內，不會怕到想放棄。

儘管過程不輕鬆，禾羽仍認為這是一個能讓自己「重新開始」的重要步驟，她開心表示已完成第一階段，未來會陸續把刺青全部除掉，「等完全除乾淨，再跟大家分享成果。」不少球迷留言替她加油，直說「你願意做的每個決定，我們都支持！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中