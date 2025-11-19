啦啦隊女神忍痛除刺青！禾羽認工作受影響「希望身上乾淨些」

Fubon Angels成員「禾羽」忍痛雷射除刺青。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員「禾羽」張雅涵今（19日）突然宣布「鼓起勇氣做了一件想很久的事」，她正式啟動除刺青療程，卻也坦言因工作受影響而考量，決定讓自己回到更「乾淨」的狀態。

禾羽透露這次踏入診所，是她思考許久後的重大決定，當初刺青象徵不同階段的自己，除了因為工作有點影響之外，心境上的轉變也是一大主因，現在的她則希望身上乾淨一些，以更「純淨、無瑕」的形象面對舞台與鏡頭，因此決定將刻在身上的痕跡慢慢清除，更笑說「覺得自己真的很勇敢！」

禾羽坦言工作因身上的刺青受些許影響。（翻攝自IG）

這次除刺青，禾羽先處理手腕的小圖案以及胸前的字母，而醫護人員知道她怕痛，在術前敷麻藥的過程非常仔細，但因該部位皮膚偏薄，執行雷射的瞬間仍讓她忍不住皺眉直喊「真的蠻痛的！」不過她強調，疼痛強度在可承受範圍內，不會怕到想放棄。

儘管過程不輕鬆，禾羽仍認為這是一個能讓自己「重新開始」的重要步驟，她開心表示已完成第一階段，未來會陸續把刺青全部除掉，「等完全除乾淨，再跟大家分享成果。」不少球迷留言替她加油，直說「你願意做的每個決定，我們都支持！」

