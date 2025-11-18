自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最後拍板都是館長」 成吉思汗總監凌晨千字文：很多事超辛酸

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢（見圖），近日遭資深員工李慶元、公司總監吳明鑒等人爆出多件離譜黑歷史，館長則開直播駁斥，雙方隔空開戰。（圖取自館長YT頻道「館長惡名昭彰」）成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢（見圖），近日遭資深員工李慶元、公司總監吳明鑒等人爆出多件離譜黑歷史，館長則開直播駁斥，雙方隔空開戰。（圖取自館長YT頻道「館長惡名昭彰」）

〔即時新聞／綜合報導〕成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢近日遭資深員工李慶元、公司總監吳明鑒等人爆出多件離譜黑歷史，館長則開直播駁斥，雙方隔空開戰。今晨吳明鑒再度發出破千字長文，強調健身房成立以來，員工的所有問題最後拍板的還是館長，「所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？」他也透露在公司草創之初，原本有3位當時一起學習格鬥的師兄弟要合資，「可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。」

吳明鑒臉書發文全文如下：

Ivy有跟我講Ray的事情，我才會回答說小瑋與Ray負責不同的公司事務，就各做各的事。

這事我有報給陳，是陳說現在我在管理，我處理就好。

湯米告訴我想找於叡回來直接當經理，我說經理與店長職務不是同一層面的工作內容，得從副理先做先熟悉之後再升正經理，要先告知於叡，且副理與經理薪水也不同，要他願意才可以。

於叡你要說我亂扯你轉正沒人告知我，凹你什麼8萬的數字且沒奬金，強硬乱插一手亂搞一通，你要說清楚是什麼事，我若是有做，一定會有原因，可以查的到，但是我沒這麼做，你也別塞我身上，什麼我阻止你去告訴館長，請說清楚我如何阻止？高級主管的任命事務都是必須經過館長下決策才會能執行，我同意的事也得再經過他，這是所有員工都知道的事。

你回來後也都正常辦事，有提到要如何提升蘆洲館收益作出規畫，提計劃的當下是在林口新辦，各一級主管與我、會計ivy、Lisa，館長都在，最後決議同意計畫，當時很多會議都有記錄，這些應該會有，可查看看，於叡你自己想想，場地整改、拿掉八角籠、拿掉假人、改草皮規劃等⋯這些哪個事務我沒有協助？。最後是館長不滿績效提升過慢才結束你的規劃。現在館長口中的現職員工、主管與離開的，你們捫心自問，從成立到現在，我最大的程度也只能幫你們的所有問題傳達給館長與之討論，最後拍板的還是館長，因為我不慬健身，所有公司的事只要他不同意，我說都沒用，誰能執行？

於叡與小瑋以前的糾紛我不知道，我在創立初期大多是處理與房東的協調、公司資金的缺口及少部分會計業務，不參與人事決策，17、18年才開始由ivy漸漸接手，之後除了要開新館與各協力廠商聯系外。是真沒有什麼重要的事做，直到22年林口清潔問題發生，我才被館長拜託出來管理，在管理期間也與小宇下至台中、高雄與基層幹部開會把問題與建議均有告知館長，一年多的時間，所有往來申請表單也是湯米與我再申報請核館長，甚至台中有中階主管對公司的建議郵件也都有告知館長。所以請陳先生不要又忘記了、不記得了。至24年三月才在林口新辦主管會議上，館長叫我不用再管，就當土地公就好（能變得如此輕鬆，誰能拒絕？），把分區經理改回原來的一級主管方式，與會人員應該有湯米、大胖、小宇、家齊、阿任、二位會計，這應該也是有會議記錄。

公司草創之初原本有三位當時與他學習格鬥的師兄弟要一起合資出金800萬與當時的陳思翰合作，我們出錢配合他說的理念與方式成立蘆洲起家店，可事與願違，最後只有我找資金與之配合至今，其中很多事超辛酸的難以言表。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中