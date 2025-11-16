羅一鈞突自爆「被斷聯」！台語歌后反嗆真正內幕

〔記者張釔泠／台北報導〕第七屆「愛之日常音樂節」（愛7）昨（15）日於台中圓滿戶外劇場熱烈開演，一早便由主創人「郭子」郭蘅祈帶來「戶外瑜伽」，許多歌迷在草地上伸展。台中白天暑氣逼人，所有歌手都笑說「差點中暑」，還好主辦單位貼心發放應援扇，等到夜幕降臨，氣溫涼爽起來，舞台氣氛瞬間升溫，觀眾簡直沒坐下過。

李竺芯（左起）、羅一鈞、郭蘅祈秀環保餐具。（愛之日常音樂節提供）

今年的卡司驚喜連環，包括以《甘味時光》打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲《Hey Girl》爆紅的小男孩樂團、首次加入的「金曲36大贏家」李竺芯以及黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，帶來從靈魂唱腔到浪漫民謠的多層次能量。萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，更喊話：「誰說女團只能未成年？」全場大笑又感動。

桑布伊（左二）生日朋友竟然送上罐頭塔。（愛之日常音樂節提供）

今年更可稱作「原民音樂力量大爆發」的一年，阿爆（阿仍仍）領軍「那屋瓦家族」以多聲部吟唱震撼全場，MATZKA以雷鬼與原民groove帶來最狂的搖擺節奏，桑布伊用渾厚嗓音唱出部落故事。不只如此，昨天正好是桑布伊生日，主辦特地在台上幫他慶生，他朋友竟然端出「罐頭塔」作為生日禮物，笑翻大家。

李竺芯在台上爆發力十足。（愛之日常音樂節提供）

金曲台語歌后李竺芯則是今年最大驚喜之一，她不僅在舞台上爆發力十足，更在與台下互動時展現「肖查某」本色，甚至拱來支持音樂節的疾管署署長羅一鈞開金口唱《足芳足芳》，原來李竺芯跟羅署長有私交，署長說只是李竺芯得金曲獎之後就沒聯絡了，李竺芯立馬回嗆：「應該說您升上署長後，也沒聯絡我是吧？」現場觀眾笑翻。

李竺芯（左起）、羅一鈞互動爆笑。（愛之日常音樂節提供）

