「盤仔vs.關燈人」鄭黃互送佳禮引發聯想！陳君瑋律師憂：真不吉利…

鄭麗文送上一只份量不輕的台灣藍鵲陶瓷盤，盼借鵲鳥竹藍色、白色羽毛的，象徵藍白合作圓滿；而黃國昌則回敬一款「水泥鎢絲燈」，認為水泥燈座象徵唯有基礎穩固才能蓋起大樓，而鎢絲燈則有「點亮」台灣晦暗不明局勢的祝願。

對於兩個禮物，陳君瑋則有不同解讀， PO文一出讓不少網友們很有感！

鄭麗文送給黃國昌盤子，代表「盤仔」？

黃國昌送給鄭麗文燈，祝福一起變成關燈人？

真不吉利-.-

．相同點：

1.兩個都是社運出身，一個野百合，一個太陽花。

2.兩個都是綠營出身。

3.兩個跟中共關係密切說不清。

4.兩個都可能成為該黨的關燈人。

