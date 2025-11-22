炸肌大放送！澳洲消防猛男月曆同框「毛孩」帥爆

2026「澳洲消防猛男月曆」。（翻攝自官網FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不管你是哪種「毛孩控」，看到2026年版本的「澳洲消防猛男月曆」（Australian Firefighters Calendar, 簡稱 AFF），應該很難不被「鐵漢柔情」融化，從狗狗、貓貓、馬匹到無尾熊，帥哥們懷著溫暖的心，攜手毛孩們一起做公益送暖，照片一出，讓不少從1993年就開始「追」的全球粉絲們，直呼「帥爆」！

2026「澳洲消防猛男月曆」。（翻攝自官網FB）

深受全球矚目的「澳洲消防猛男月曆」，今年堂堂入33週年，昨天（21日）月曆中的5位猛男也特地飛到香港，與當地的動物福利機構合作，宣導致力救助弱勢毛孩和動物的理念。

2026「澳洲消防猛男月曆」。（翻攝自官網FB）

不同於往年賣肌肉、賣帥氣的行銷手法，今年呼籲關注弱勢動物的同理心，讓不少毛孩控們很有感，啟售募得的款項超乎往年。

2026「澳洲消防猛男月曆」。（翻攝自官網FB）

不過，媒體最愛的漏網鏡頭卻是，5位消防猛男在鏡頭前因擺Pose「曬肌」長褲被扯下的畫面，黑色內褲立現！

2026「澳洲消防猛男月曆」。（翻攝自官網FB）

