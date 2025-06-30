挪威男星讚「台灣蚵仔煎」超好吃 透過app穩交女友7年

〔記者鍾志均／台北報導〕挪威演員安德莉雅布萊恩霍維格、塔優西塔戴拉雅各布森為主演新片《關於愛》來台參加台北電影節，首次來台的兩人把握機會體驗寶島文化，塔優熱愛街頭小吃，大讚蚵仔煎、炸花枝、素食米粉「超級好吃」，安德莉雅大讚台灣人友善、親切、有禮貌，沒有不適應之處。

《關於愛》兩位主演安德莉雅霍維格（右）、塔優雅各布森首次來台參加台北電影節。（台北電影節提供）

兩人遠從挪威來台，塔優表示很興奮，原本想像距離非常遙遠，但來到電影節看到海報，活生生的在面前，覺得很高興，也很開心台灣影迷和我們互動，覺得這裡很有異國情調；安德莉雅則說，這幾天在北影回答QA，經驗一直都很好，形容台灣觀眾很可愛，都問很棒的問題，發覺都是熱愛電影的影迷提問的。

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《關於愛》為豪格魯德導演「性愛夢三部曲」的第二部，描繪現代人對愛、自由與親密關係的思辨與拉鋸；塔優透露，本片對他而言是一大突破，飾演同志角色托爾，與本人性格大相徑庭。他坦言：「要處理親密場景的身體界線與心理界線，是很大的挑戰，但這也是導演讓人信任的地方，他會引導你在安全的環境下完成表演。」

塔優雅各布森首度訪台，開心分享拍攝經驗與在地美食初體驗。（台北電影節提供）

兩人正巧都以《關於愛》入圍挪威「阿曼達獎」，塔優開心表示這是自己首次以演技獲得提名，雖然覺得有些「赤裸」，但能被看見是一種榮耀；安德莉雅則坦言，與同片演員一同入圍雖令人感動，卻也因為競爭讓心情有些許複雜。

談到片中透過交友軟體尋找愛情的情節，塔優自爆是Tinder成功範例，搞笑說軟體沒付自己宣傳費，「我和現任女友從2018年就在一起了。」他認為交友軟體有好壞兩面，端看如何使用；安德莉雅自招沒用過，但看到塔優成功找到真愛，相信這樣的愛情是可能的。

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