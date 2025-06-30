蔡阿嘎二度法拍蘿拉精品！透露48個品項初估超過XX萬

蔡阿嘎（左）與老婆二伯（右）先前已法拍過前員工蘿拉的精品。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名百萬YouTuber蔡阿嘎與前員工蘿拉的恩怨風波仍未落幕，經過爆料與財產追討後，事件進入最新進展，今（30）日蔡阿嘎在社群曝光了第二次法拍過程，並揭露被扣押的精品數量與價值，再度成為網友熱議焦點。

蔡阿嘎（左上）、二伯（右）與前員工蘿拉（左下）徹底撕破臉。（翻攝自FB）

第二波拍賣會依舊在倉庫內低調舉行，蔡阿嘎親自拍攝現場影片，只見滿滿一排名牌精品整齊排放，包括Hermès、Louis Vuitton、Dior與GUCCI等精品包、配件與香氛等，總計約48件物品，初步估算總值突破20萬（台幣）。他打趣表示，這批「前員工收藏」如果再度流標，可能會直接變成自家品牌惜福季的庫存，「但目前看來沒人想碰這些東西啊」。

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蔡阿嘎今（30）日在IG限時動態發出一段影片。（翻攝自IG）

回顧整起事件，蔡阿嘎曾指控蘿拉利用AB合約騙取千萬，並已展開法律程序追討，雖然蘿拉曾承認部分違法行為，卻也反控蔡阿嘎作風不乾淨。如今，雙方仍在法律交鋒，而這些精品只是財務爭議中的冰山一角，蔡阿嘎也坦言，儘管展開法拍程序，但鑑價、行政處理等成本很高，若拍賣再度流標，恐怕連本帶利都難以收回，最後只能苦笑以對。

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