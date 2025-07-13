啦啦隊女神劈腿7男 「每人功用都不同」超渣行徑全公開

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星羚安擁有豐富的啦啦隊經歷，外貌精緻的她，自小桃花運就很旺，她日前在節目上自曝，曾同時周旋在7位男子之間，還脫口說出「每個人功用都不同」，才讓自己無法做出抉擇。



羚安自爆過去曾是「渣女」，周旋在7男之間。（翻攝自IG）

羚安日前登上節目《單身行不行》，透露她的家庭比較保守，媽媽擔心她過早跟男生戀愛，於是安排她讀女校。豈料，她畢業後到西門町打工，直接「大解放」，同時周旋在7個男生之間，「每個人功用都不同」，有些是外貌出眾，有些是個性幽默。她自爆，當時喜歡的男生剛好都喜歡自己，所以不懂得珍惜感情，導致無縫接軌。

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羚安曖昧7男「每人功用都不同」，讓她無縫接軌。（翻攝自YT）

主持人相當好奇，羚安同時交往7男「如何安排時間？」她說明，有時候約會到一半會假借去上廁所，回其他男生訊息；她分享，有段日子和時任男友在同一間百貨公司上班，自己仍趁工作空檔跟曖昧對象吃飯，結果兩個男生因此碰面，更尷尬的是，兩人還互相認識，讓她坐立難安，儘管事件沒有被揭穿，但男方事後有傳訊息告訴她「我很傷心」。

羚安坦言，當時自己實在是狼心狗肺，無法同理其他人傷心的感覺，甚至會嫌對方哭很煩，「我不會傷心，我不喜歡就是直接甩掉，（換）下一個」，也因為容易得到感情，所以不懂得珍惜。

羚安擁有豐富啦啦隊經歷，前後待過統一獅Uni Girls、中信兄弟PS女孩、樂天桃園Rakuten Girls及T1小調皮啦啦隊，因此曾3度改名，被戲稱是中職最多名字的女孩。

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