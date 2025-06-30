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《魷魚》被罵翻…導演黃東赫吐心聲：沒打算再拍

《魷魚遊戲》導演黃東赫日前受訪吐露心聲。（Netflix提供）《魷魚遊戲》導演黃東赫日前受訪吐露心聲。（Netflix提供）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕超人氣韓國影集《魷魚遊戲3》27日播出最終季，全6集一上線就湧入大量粉絲觀看，沒想到結局在網路引起正反意見。對此，今（30日）導演黃東赫接受韓媒專訪，吐露耗時5年打造整個《魷魚遊戲》系列的心聲。

據韓媒《news1》報導，黃東赫自2021年推出第一季起，花費5年打造完整系列，如今最終季畫下句點，他坦言「現在覺得很輕鬆了」，談及一路走來最難忘的回憶，他表示第一季剛上線的那個週末至今仍記憶猶新，當時韓國輿論普遍給出負評，沒想到隔週卻突然在全球爆紅，「海外觀眾的反應佳評如潮，美國也開始聯繫，那一週真的過得很混亂，我還常常捏自己的臉想『這是真的嗎？』是我人生中最戲劇性的一週。」

黃東赫也感嘆，因為這部劇讓他經歷情緒的大起大落，「當遭批評時，我感到挫折，當獲得讚美，又無比興奮」，由於作品備受矚目，也帶來巨大的心理壓力，甚至忙到從62公斤瘦到59公斤。他表示，目前沒有急於規畫下一步，最重要的是先恢復身心健康、調整生活步調，至於《魷魚遊戲》是否還有更多延伸劇集，他堅定否認，「沒有第四季，也沒有衍生劇，這就是結局。」

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