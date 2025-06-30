「香港四大才子」蔡瀾鉅額遺產如何分配？助理4字給答案

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」之稱的著名作家蔡瀾，25日於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲，他留下的鉅額遺產成為外界關注的焦點，至於如何分配，他的助理楊翱直球回應：「關你屁事！」

蔡瀾25日於香港養和醫院安詳離世。（翻攝自微博）

蔡瀾年輕就活躍於文化界，他與台籍妻子長年相伴，膝下無子。然而，他的妻子2年前離世，他去年4月摔斷股頸骨，經過手術，需要以輪椅代步，從此深居簡出，最後歲月都住在飯店。據傳，他請了8人團隊全日照顧，每月支出至少50萬港幣（約台幣188萬）。

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楊翱回應蔡瀾遺產問題。（翻攝自微博）

此外，先前有媒體報導蔡瀾的財產「多到用不完」，引起外界好奇將如何分配？對此，他的助理楊翱在微博發文表示，蔡瀾曾說，好奇心會讓人進步，但僅限於對自己的知識提升，假使是為了打探他人的隱私如病情、財產歸屬，那就是「純八卦」，粵語稱這類人為「八公」、「八婆」，而他奉行蔡瀾教誨，因此若是有人詢問遺產問題，會一律回應：「關你屁事！」

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