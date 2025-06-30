晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「香港四大才子」蔡瀾鉅額遺產如何分配？助理4字給答案

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」之稱的著名作家蔡瀾，25日於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲，他留下的鉅額遺產成為外界關注的焦點，至於如何分配，他的助理楊翱直球回應：「關你屁事！

蔡瀾25日於香港養和醫院安詳離世。（翻攝自微博）蔡瀾25日於香港養和醫院安詳離世。（翻攝自微博）

蔡瀾年輕就活躍於文化界，他與台籍妻子長年相伴，膝下無子。然而，他的妻子2年前離世，他去年4月摔斷股頸骨，經過手術，需要以輪椅代步，從此深居簡出，最後歲月都住在飯店。據傳，他請了8人團隊全日照顧，每月支出至少50萬港幣（約台幣188萬）。

楊翱回應蔡瀾遺產問題。（翻攝自微博）楊翱回應蔡瀾遺產問題。（翻攝自微博）

此外，先前有媒體報導蔡瀾的財產「多到用不完」，引起外界好奇將如何分配？對此，他的助理楊翱在微博發文表示，蔡瀾曾說，好奇心會讓人進步，但僅限於對自己的知識提升，假使是為了打探他人的隱私如病情、財產歸屬，那就是「純八卦」，粵語稱這類人為「八公」、「八婆」，而他奉行蔡瀾教誨，因此若是有人詢問遺產問題，會一律回應：「關你屁事！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中