八仙樂園塵爆10周年 許明杰還原驚險經歷

許明杰昨發文還原八仙樂園粉塵爆炸驚險經歷。（翻攝自許明杰IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2015年6月27日八仙樂園舉辦彩色派對，引發粉塵爆炸燃燒意外，造成499人輕重傷、15人死亡，事發至今屆滿10周年，男星許明杰昨（29）日發文透露當時他在當兵，因學長一個舉動逃過一劫。

許明杰在Threads以「八仙塵暴10週年」為題表示老人家常說吃虧就是佔便宜，憶及當年正在當兵，本來說好週六要和朋友一起去玩，結果被學長拗，跟他換留守，當下覺得超級不爽，又很委屈，但在那樣的環境也無可奈何，就只能答應。

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「當天晚上在中山室看新聞時真的傻在原地，立刻申請拿手機打給朋友，所幸他們在爆炸前幾10秒因為要上廁而離開了泳池」，許明杰回憶那時在等收假時遇見學長，他深深抱住了學長，「雖然他是個雞巴人，但他確實救了我一命可能也救了我朋友一命，畢竟我如果去了可能一切都會不同。」

透過發文，許明杰緬懷八仙塵爆罹難者，以及所有堅持挺過這次傷害的勇者們。

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