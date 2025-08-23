晴時多雲

娛樂 電視

鬼門開4大禁忌「有科學依據」！氣象主播王軍凱解密「隱藏安全風險」

〔記者邱奕欽／台北報導〕農曆七月俗稱「鬼月」，民間流傳許多禁忌，包括不能玩水、不能撐傘、衣服不能曬到半夜，甚至不宜嫁娶。主播王軍凱今（23日）以天氣角度剖析這些說法，指出「鬼門開4大禁忌」其實都有科學依據，核心目的都是提醒民眾注意安全。

王軍凱以天氣剖析鬼門開4大禁忌。（組合照，翻攝自臉書）王軍凱以天氣剖析鬼門開4大禁忌。（組合照，翻攝自臉書）

鬼月不要玩水

王軍凱解釋，鬼月期間剛好逢夏季颱風與午後雷雨多發，長輩勸晚輩不要玩水或爬山，否則容易被好兄弟抓交替，主要是因為溪水暴漲與山區土石鬆動風險較高，容易發生意外。

鬼月不要撐傘

王軍凱說明，「不要撐傘」的禁忌傳說是會擋住好兄弟的視線，其實源於雷雨頻繁，人在空曠地撐傘時，被雷擊的機率相對提高。

鬼月半夜勿曬衣服

王軍凱提到，「衣服不能曬到半夜」也與氣候有關，他解釋傍晚後空氣濕度大，衣物不易乾燥，容易滋生霉菌，進而影響健康。

鬼月不宜嫁娶、搬家

王軍凱譚道，至於不宜嫁娶、搬家則是因颱風季不穩定，舉辦喜宴或活動容易因天氣被迫延期，導致諸事不順。

王軍凱最後提醒，不管是否相信鬼月傳說，都應保持尊重與善意，更重要的是理解背後與氣候、環境安全的關聯，他也強調「不論有沒有好兄弟存在，心存善念、注意安全才是最實際的。」

