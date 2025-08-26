晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨）孫安佐抖M上門找打？ 余記鴨王兩拳下課

日前農場網站以聳動標題指「孫安佐深夜衝店找人單挑 被老闆一拳打到地上哀號」，氣得影片中與孫安佐（右）練拳的「余記鴨王」親上火線留言。（翻攝自IG）日前農場網站以聳動標題指「孫安佐深夜衝店找人單挑 被老闆一拳打到地上哀號」，氣得影片中與孫安佐（右）練拳的「余記鴨王」親上火線留言。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐先前擔任真人秀《拳願之星》評審，與同為評審的「台中燒打雞」韓森爆衝突，鬧得沸沸揚揚。之後孫安佐參加《拳願之星》第二季節目，並在與達瑞斯對戰時取得首勝。日前農場網站以聳動標題指「孫安佐深夜衝店找人單挑 被老闆一拳打到地上哀號」，氣得影片中與孫安佐練拳的「余記鴨王」親上火線留言。

孫安佐（右）興致勃勃地參加余記鴨王店內舉辦的抗擊打活動。（翻攝自IG）孫安佐（右）興致勃勃地參加余記鴨王店內舉辦的抗擊打活動。（翻攝自IG）

余記鴨王表示，該標題令他十分生氣，並指出孫安佐不是上門單挑，而是兩人切磋，加上當天孫安佐的確有消費，兩人有共同興趣，加上孫安佐興致勃勃，根本沒有所謂「單挑」一事。

孫安佐（右）揮拳瞬間。（翻攝自IG）孫安佐（右）揮拳瞬間。（翻攝自IG）

本報獨家採訪余記鴨王，他簡單清楚指出三點：首先，孫安佐當天是找他練習，並非單挑，加上余記鴨王本人的量級比孫安佐高1～2量級，根本不在同一級數；次之，孫安佐當日有消費，也是客人，近日余記鴨王正在舉辦抗擊打活動，孫安所表示想參加，才有了影片中的畫面；最後，余記鴨王表示「他（孫安佐）的風格就是這樣」。

余記鴨王（右）反擊時，孫安佐明顯做好保護動作。（翻攝自IG）余記鴨王（右）反擊時，孫安佐明顯做好保護動作。（翻攝自IG）

孫安佐先前打贏達瑞斯之後因狀況不佳決定退賽，之後宣布自己的嶄新身分是「健身房教練」並歡迎找他訓練或打拳。不過孫安佐的父母狄鶯和孫鵬都不太建議他繼續打拳，因為等級差異，孫鵬認為孫安佐的社會判斷力還有進步空間，被打得鼻青臉腫也很正常。

孫安佐（右）找余記鴨王「互相對練一下」。（翻攝自IG）孫安佐（右）找余記鴨王「互相對練一下」。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中