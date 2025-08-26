（獨）孫安佐抖M上門找打？ 余記鴨王兩拳下課

日前農場網站以聳動標題指「孫安佐深夜衝店找人單挑 被老闆一拳打到地上哀號」，氣得影片中與孫安佐（右）練拳的「余記鴨王」親上火線留言。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨生子孫安佐先前擔任真人秀《拳願之星》評審，與同為評審的「台中燒打雞」韓森爆衝突，鬧得沸沸揚揚。之後孫安佐參加《拳願之星》第二季節目，並在與達瑞斯對戰時取得首勝。日前農場網站以聳動標題指「孫安佐深夜衝店找人單挑 被老闆一拳打到地上哀號」，氣得影片中與孫安佐練拳的「余記鴨王」親上火線留言。

孫安佐（右）興致勃勃地參加余記鴨王店內舉辦的抗擊打活動。（翻攝自IG）

余記鴨王表示，該標題令他十分生氣，並指出孫安佐不是上門單挑，而是兩人切磋，加上當天孫安佐的確有消費，兩人有共同興趣，加上孫安佐興致勃勃，根本沒有所謂「單挑」一事。

孫安佐（右）揮拳瞬間。（翻攝自IG）

本報獨家採訪余記鴨王，他簡單清楚指出三點：首先，孫安佐當天是找他練習，並非單挑，加上余記鴨王本人的量級比孫安佐高1～2量級，根本不在同一級數；次之，孫安佐當日有消費，也是客人，近日余記鴨王正在舉辦抗擊打活動，孫安所表示想參加，才有了影片中的畫面；最後，余記鴨王表示「他（孫安佐）的風格就是這樣」。

余記鴨王（右）反擊時，孫安佐明顯做好保護動作。（翻攝自IG）

孫安佐先前打贏達瑞斯之後因狀況不佳決定退賽，之後宣布自己的嶄新身分是「健身房教練」並歡迎找他訓練或打拳。不過孫安佐的父母狄鶯和孫鵬都不太建議他繼續打拳，因為等級差異，孫鵬認為孫安佐的社會判斷力還有進步空間，被打得鼻青臉腫也很正常。

孫安佐（右）找余記鴨王「互相對練一下」。（翻攝自IG）

