18線女演員搞穿越遭誘騙！新婚連領9次便當 「花式死法」被虧：死亡體驗營

李一桐在《書卷一夢》分飾「宋小魚」及「宋一夢」。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李一桐、劉宇寧主演古裝愛情輕喜劇《書卷一夢》，憑藉反套路劇情、密集笑點與演員的突破性演出，掀起討論話題，上線後火速在台灣的愛奇藝國際站排行榜上拿下冠軍，網友自發創作的表情包與剪輯短片連發，助攻口碑擴散，成功躍升為今夏最受矚目的熱門話題劇之一。

李一桐在《書卷一夢》分飾「宋小魚」及「宋一夢」。（愛奇藝國際站提供）

《書卷一夢》講述十八線女演員「宋小魚」Z意外穿越進古裝劇《清寧一夢》裡，成為命運淒慘的女主角「宋一夢」，劇本中的宋一夢被陰狠男主「南珩」劉宇寧步步誘騙、暗中設計，最終淪為人彘。為改寫這場悲劇，宋小魚一心想遠離南珩，轉而與千羽軍少將軍「楚歸鴻」王佑碩聯姻，不料每當劇情偏離軌道，就會觸發神秘的「鍵盤聲」機制，強制將她重新拉回既定命運，再度被推向南珩，引發一連串荒誕爆笑的情節。

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李一桐（左）、劉宇寧（右）在《書卷一夢》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

李一桐在第一集中努力嘗試與王佑碩結了10次婚卻也接連遭遇被花轎絆倒摔死、花粉過敏致死、火盆燙死等花式死法，讓她忍不住哀嚎：「這劇本我不玩了！」被戲稱她根本是穿進了死亡體驗營。

李一桐（左）、劉宇寧（右）在《書卷一夢》有精彩對手戲。（愛奇藝國際站提供）

劉宇寧在《書卷一夢》飾演「南珩」。（愛奇藝國際站提供）

劉宇寧在《書卷一夢》飾演「南珩」。（愛奇藝國際站提供）

更令人捧腹的是南珩身為男主的光環竟出現反噬效應，他劇中原本狠心放箭要殺李一桐，卻在關鍵時刻身不由己地為她擋箭；計劃毒害她，結果自己反而先吃下沾滿毒藥的菜餚，搞得狼狽不堪，意外變成全劇最大笑點擔當。

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