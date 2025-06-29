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娛樂 音樂

動力火車隔20年再鍍金「像中大獎」 感謝瓊瑤「1堅持」成就經典

〔記者李紹綾／台北報導〕動力火車以《結伴（豪華版）》奪下金曲36最佳演唱組合獎，這是他們第10度入圍、暌違20年第2度獲獎，意義非凡。兩人會後出席慶功宴，對於再度獲金曲獎肯定，尤秋興與顏志琳都難掩激動心情，坦言「像中了大獎一樣」，更感謝所有支持與合作的音樂夥伴。

動力火車20年後，再獲金曲獎。（記者胡舜翔攝）動力火車20年後，再獲金曲獎。（記者胡舜翔攝）

典禮進行到「緬懷已故藝人」橋段，螢幕上出現已故作家瓊瑤的身影，當年瓊瑤力排眾議，堅持將電視劇《還珠格格》主題曲《當》交由動力火車演唱，一曲爆紅，成為他們音樂生涯重要的轉捩點。尤秋興感性說：「我們一直很謝謝瓊瑤阿姨給我們機會，《當》這首歌對我們來說非常重要，因為有這首歌，大家認識了動力火車，這對我們來說意義很大，很謝謝她，也很懷念她。」因當下他們在後台準備，沒能完整看到緬懷橋段，只瞥見魏如萱演唱劉家昌作品，「有唱到瓊瑤的歌，我覺得很開心。」

談到這次專輯《結伴（豪華版）》集結許多音樂人合作，尤秋興笑說，在典禮後台碰到許多音樂夥伴，像是告五人、糜先生，「大家都先預祝我們得獎，後來真的得獎後，我們又碰到他們，也再次恭喜。」尤秋興打趣表示，剛剛還在和顏志琳聊到，「會不會是因為大家一起合作的關係，我們才得獎的？不管怎樣，都很謝謝大家，這個獎和大家一定都有關係。」

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