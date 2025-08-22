晴時多雲

娛樂 最新消息

超勵志！Joeman新屋 疑是之前開箱過的逾兩億豪宅

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber Joeman近日開箱新屋的超大電視與裝潢，但影片一幕竟讓網友驚呼，原來是窗外標誌與5年前開箱過的建案「遠雄九五」很像，網友紛推測5年後的Joeman已有實力住進帝王級豪宅。

Joeman今豪宅開箱影片中，一幕引發網友熱議。（圖／翻攝自Joeman YouTube）Joeman今豪宅開箱影片中，一幕引發網友熱議。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

Joeman近日上傳影片「我的新家裝了上百萬的電視」，分享一新屋裝潢與電視等配備。但窗外一景色與標誌竟與建案「遠雄九五」極為相像，網友熱議「從開箱豪宅到住進豪宅，這是怎樣的勵志故事啊」。

Joeman5年前豪宅開箱影片中，有拍到遠雄九五的陽台。（圖／翻攝自Joeman YouTube）Joeman5年前豪宅開箱影片中，有拍到遠雄九五的陽台。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

先前Joeman在2020年5月曾拍攝影片開箱「遠雄九五」影片表示，一戶開價2億元，「姑且不論買不買得起，單純來看看，開個眼界吧」。並介紹遠雄九五的環境與配備，豪奢大氣裝潢，確實令人眼睛一亮卻高喊買不起，五年後，Joeman再度開箱新屋，其配備與裝潢也屬高尚風格，而窗外的標誌卻讓眼尖網友紛紛表示，從開箱豪宅到住進豪宅，真的非常厲害，「這是怎樣的勵志故事啊。」「五年回頭來看man哥已經住進來了」

但Joeman尚未證實此新開箱新屋就是5年前介紹過的遠雄九五。

