《我們六個》大結局藏洋蔥！盧哥哥真實原型揭曉 2017年車禍驟逝

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》昨（20日）播出最終回，劇情再度催淚，觀眾邊看邊拭淚。唐振剛飾演的教會同工「盧錫耕」（盧哥哥），多年來默默守護林家六名孩子，成為他們生命中的依靠。戲裡最後一幕，邱宇辰飾演的「林作逸」滿懷感謝卻得知恩人早已過世，只能在墓前獻花，轉折令劇迷猝不及防。

《我們六個》結局衝擊，邱宇辰墓前獻花，盧哥哥真實下場惹熱議。（翻攝自YouTube）

戲劇落幕，網友也隨即追查盧哥哥的真實故事。原來角色原型的盧弟兄在2017年不幸遇上意外，他當時騎單車，卻因一輛機車違規綁貨繩勾住把手，導致重摔頭部，送醫搶救三日仍回天乏術，享年60歲。劇組則將事件改編為2003年，劇中的盧哥哥僅約46歲就撒手人寰。

《我們六個》唐振剛飾演給予六個孩子幫助的盧哥哥（盧鍚耕）。（大愛提供）

談及演出心情，唐振剛回憶第一次讀本時，還誤以為劇情「灑狗血、重口味」，沒想到竟然是真實事件，他直言編劇其實已刪減許多細節，卻依舊沉重到令人鼻酸，「小朋友經歷太多社會事件，甚至是大人都不一定能承受得住的痛跟困難」，因此每次拍完戲，甚至光看片花，他都難掩心酸。

