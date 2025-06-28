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白背心撐不住！蔡依林擠出傲人上圍 渾圓北半球炸出來

蔡依林拍攝時尚雜誌封面。（翻攝蔡依林臉書）蔡依林拍攝時尚雜誌封面。（翻攝蔡依林臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林拍攝時尚雜誌封面，她身穿代言的Valentino服飾上陣，再次挑戰多組前衛又火辣的造型，其中一套貼身白背心搭配牛仔褲，前衛橘髮駕馭性感與時尚，胸前豐滿曲線一覽無遺。

隨著新專輯《Pleasure》發行進入倒數階段，Jolin在雜誌專訪中分享籌備的心路歷程，直言就是挑戰極限，「把自己推向懸崖邊，落地的時候還要去想，什麼樣子會比較漂亮。」

蔡依林將推出全新專輯，備受各界期待。（華納音樂提供）蔡依林將推出全新專輯，備受各界期待。（華納音樂提供）

Jolin也透露，這張專輯《Pleasure》的音樂曲風會有比較多的律動感，「主要還是看專輯想傳達什麼，這次因為是《Pleasure》，會有比較多律動的東西。」她也表示依舊熱愛抒情歌曲，「是要根據專輯走向，去做合適的東西。」

至於跟著新專輯同步啟動的「Pleasure」全新巡演，天后坦言壓力不小，「我比較緊張的是，要怎麼樣讓大家有不一樣的演唱會感受。」

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