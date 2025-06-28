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娛樂 最新消息

「沒有不喜歡導演！」馬克漢米爾親解《星戰8》這些年誤會

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕在星戰宇宙中扮演「路克天行者」的馬克漢米爾近日登上podcast節目《Bullseye with Jesse Thorn》宣傳主演新片《查克的一生》，同時也釐清他對雷恩強生執導、備受爭議的星際大戰第8部曲《STAR WARS：最後的絕地武士》一些長久以來的誤解。

在這部續集中，馬克再度飾演路克，但這個角色已不再是粉絲記憶中的英雄，而是一位滿腹懊悔、孤僻隱居的老人，因為徒弟班索羅墮入黑暗面成為「凱羅忍」而深深自責。

電影上映後，馬克曾坦言自己對這樣的角色走向不甚認同，他當時表示，「至今仍無法接受」路克的命運，並反對如此黑暗的轉變。不過在這次的訪問中，他特別強調：「雷恩拍出了一部很棒的電影」，並表示：「我很希望澄清這件事……雷恩強生是我合作過最有才華的導演之一。」

提到當初公開表達對路克轉變為「自暴自棄隱士」這件事的不滿，馬克說可能讓某些事情被誤解了，「也許我當時應該把那些話留在心裡」。他說自己不斷對雷恩說：「這會讓路克更堅持信念才對……」但雷恩回他：「你那一整班絕地學徒都被殺光了。」但馬克則說：「雷恩，我親眼見過整顆星球被毀滅！面對逆境，路克只會更加堅定。」

馬克原本認為，班背叛之後，路克會更堅定捍衛絕地的精神，變得更加英勇。為了說服自己接受雷恩筆下的路克走向黑暗，他甚至為角色創造了自己的版本背景故事。「我問：『我可以自己編一個背景故事來解釋他為什麼變成這樣嗎？我不想讓大家覺得他只是撞到頭變傻了。』雷恩說：『可以啊，隨你發揮。』於是我設計了一個非常、非常黑暗的背景來合理化這一切。」

馬克接著說：「我思考『是什麼能讓一個人放棄自己信仰如宗教般的絕地信念？』答案是愛上一個女人。他為了愛情放棄成為絕地，兩人有了孩子。有一天，那孩子還是個幼童時，拿起一把沒人看管的光劍，按了啟動鍵，當場喪命。妻子悲痛欲絕，最後也自殺。」

他說這就是動機，「因為我曾聽過那些孩子拿到無人看管的槍枝，導致死亡的悲劇故事，那讓我非常有共鳴……但雷恩沒打算說這些背景，我猜他只想用簡單幾句話交代理由。而對我來說，這樣的交代不夠充分。」

話雖如此，馬克說還是有親口跟雷恩說過「即便我不認同你對路克的設定，我還是會盡我所能，讓你的劇本發揮最大效果。」他遺憾表示：「唯一可惜的是，有些粉絲因此以為我不喜歡雷恩強生，但事實剛好相反。」

儘管路克在《STAR WARS：最後的絕地武士》中犧牲，馬克仍在《STAR WARS：天行者的崛起》中以絕地靈體現身，並透過年輕化特效，在影集《曼達洛人》和《波巴費特之書》中再次以年輕版路克登場。不過他今年稍早已表示，他無意再次飾演路克。「我已經完成我的任務了，我很感激這一切，但我覺得現在應該把重心放在未來和那些新角色身上。」

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