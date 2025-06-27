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娛樂 最新消息

木村拓哉2愛女合體了！姊妹萌炸「掀萬人暴動」私下日常曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕日劇天王木村拓哉與工藤靜香的女兒24歲木村心美與22歲木村光希，近日在IG上曬出姊妹久違同框的影片，畫面中可見2人各自抱著家中愛犬，向鏡頭揮手打招呼。有趣的是，木村光希還指著前方要毛小孩看鏡頭，溫馨畫面融化粉絲，吸引超過8萬人按讚。

木村心美、木村心美姊妹罕見合體。（組合照，翻攝自IG）木村心美、木村心美姊妹罕見合體。（組合照，翻攝自IG）

木村光希當日身穿著紫色背心，木村心美則戴著帽子、身穿淺藍色T恤，姊妹倆以輕鬆休閒的裝扮現身，展現日常最真實一面。光希還在貼文中寫下「我們的小約會。」分享和姊姊的甜蜜互動畫面；心美則同步分享自己的當日妝容與愛用眼影盤色號，2人各自在社群發表「姊妹視角」照片，也引起粉絲熱議。

除了影片，木村光希還公開幾張帶狗狗散步的日常照，並透露由姊姊掌鏡；木村心美也上傳了同場景的照片，她用布袋背著小狗，狗狗探出頭看向鏡頭，模樣相當呆萌，讓粉絲直呼「萌度破表」。木村姊妹的私下互動，不只展現姐妹情，也意外圈粉更多動物愛好者。

木村心美（左）和妹妹木村光希釋出日常生活影片。（組合照，翻攝自IG）木村心美（左）和妹妹木村光希釋出日常生活影片。（組合照，翻攝自IG）

木村姊妹近年在演藝圈表現亮眼，木村光希繼承父親木村拓哉的銀幕魅力，2024年主演國際合拍片《Touch》，並確定將演出好萊塢武士動作片《Tornado》；木村心美則專注長笛事業，除推出專輯，也曾參加NHK《紅白歌唱大賽》，與母親工藤靜香同台，今年5月更受邀赴香港參加「法國五月」藝術節演奏，姊妹倆各自閃耀，持續發光發熱。

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