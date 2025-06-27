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娛樂 最新消息

五月天一回台北就爆料團員住「蛋黃區」 大巨蛋吸金11.28億

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（27日）晚終於回到台北開唱了，「回到那一天」25週年巡迴演唱會首登台北大巨蛋，8場預估有32萬人朝聖，票房推估有11.28億元。

五月天終於回到台北舉辦專場演唱會，直呼近鄉情怯。（相信音樂提供）五月天終於回到台北舉辦專場演唱會，直呼近鄉情怯。（相信音樂提供）

一連帶來《OAOA》、《孫悟空》等歌曲，阿信高喊：「五月天終於回到台北了！」並談到：「上次在台北開專屬演唱會是2016年，將近10年了。」

瑪莎吶喊：「台北晚安！心裡很感動，好幾年都喊高雄、桃園、台中晚安，雖然沒有不好，但我終於可以體驗開車10幾分鐘就到場館。」怪獸刻意強調：「你家開來10分鐘。」瑪莎立刻說：「你家在我旁邊，要我說出來嗎？」

阿信也笑說：「瑪莎住蛋黃區嗎？」瑪莎則笑回：「蛋白邊邊啦！」不滿團員一直要弄他，瑪莎說：「要我一個一個說出來嗎？」想爆料其他團員住哪裡，大巨蛋第一場，五月天精彩的鬥嘴畫面又重現4萬觀眾眼前。

太久沒有回來台北開專場，五月天多位團員都說近鄉情怯特別緊張，但也很興奮，冠佑說：「很高興在台北大巨蛋有自己演唱會，但剛才氣氛搞得今天好像最後一場的感覺。」冠佑強調：「今天五月天準備很多歌，希望每首歌藏在每人心中，都有屬於你的五月天。」

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