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娛樂 最新消息

（獨家）前夫病逝來不及道別！周遊首度露面淚灑現場

〔記者傅茗渝／台北報導〕87歲資深製作人「阿姑」周遊，今（27日）證實前夫張育安清晨因病辭世，享壽83歲。儘管悲痛欲絕，周遊下午仍出席由廣播公會舉辦的「畫山話水—臺灣廣播人書畫聯展」，為半世紀的老友、廣播工會理事長丁力騏加油打氣。她全程沉默，僅在致意時起身，眼神裡藏不住哀戚。

周遊證實前夫張育安病逝，下午忍痛出席臺灣廣播人書畫聯展。（記者傅茗渝攝）周遊證實前夫張育安病逝，下午忍痛出席臺灣廣播人書畫聯展。（記者傅茗渝攝）

受訪時，周遊語氣微顫，忍不住落淚。她透露張育安長年飽受大腸癌與慢性肺氣腫折磨，近3個月更陷入昏迷，雖然近日奇蹟甦醒拔管，卻又因下巴脫臼必須手術，讓他在病房裡情緒潰堤、暴怒發脾氣，病況也因此急轉直下。

周遊前晚參加完「周遊感恩餐會」返家後，忙著跟兒子張志群討論醫療後續，沒想到凌晨就接到醫院通知，要替張育安插管搶救，但插管後血壓依舊無法回升，最終撒手人寰。最讓她心疼的，是兒子張志群這段時間為了照顧父親，身心皆疲憊，「他爸爸平常生活開銷都靠兒子，可是兒子在電視台上班，薪水多少？請一個人來幫忙就要3萬，還要付房租、生活費，都是我在幫忙。」

周遊、李朝永出席臺灣廣播人書畫聯展，面對熱情民眾要求合照，她忍著哀戚大方接受。（記者傅茗渝攝）周遊、李朝永出席臺灣廣播人書畫聯展，面對熱情民眾要求合照，她忍著哀戚大方接受。（記者傅茗渝攝）

周遊感謝老公李朝永，透露李朝永每月都會拿出1到3萬不等貼補醫藥費，而她自己也盡力，讓張育安住進醫院的頭等單人房，「希望他最後可以舒服一點。」雖與張育安分開數十年，周遊始終惦記舊情，這幾年更傾盡心力協助前夫就醫安養。她哽咽表示，上次見面已是1、2年前，這回未能見最後一面成了她的遺憾。如今，她也已著手處理後事，盼能好好送對方最後一程。

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