「國民初戀」許恩怡現身台灣！媽媽竟是80年代香港女神

《久別重逢》首映感動台北觀眾，「港版初戀女神」許恩怡現身北影。（台北電影節提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港奇幻愛情片《久別重逢》昨天（26日）在台北電影節全台首映，現年21歲的女主角許恩怡，母親是80年代香港混血女神柏安妮，對於女兒被稱為「國民初戀」一事，許恩怡笑說：「媽媽的反應就只有『喔，OK啊』。」而她本人則是覺得驚訝又害羞。

導演梁禮彥與主演許恩怡親臨《久別重逢》映後座談，深受觀眾回饋感動。（台北電影節提供）

導演梁禮彥與主演許恩怡此次特別來台，除了昨天與影迷互動之外，也想要品嘗滷肉飯等台灣料理。被問到有沒有想合作的台灣演員，許恩怡透露曾收到台灣影劇合作邀約，並期盼能與台灣女星李沐，「我們一起拍過雜誌，也去過烏迪內影展，但當時她跟我打招呼，我正在吃飯，滿嘴都是肉，非常不好意思。」身為常來台旅客，梁禮彥開心表示：「台南、墾丁、山林都很漂亮，希望有天能來台取景拍片。」

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《久別重逢》由香港新銳導演梁禮彥自編自導，集結鄭伊健、Ian陳卓賢、許恩怡、蔡思韵等跨世代演員出演。電影融合愛情、奇幻與音樂元素，講述中年音樂人蘇昇華（鄭伊健 飾）陷入創作瓶頸之際，意外重逢學生時期暗戀對象夏文萱（許恩怡 飾），展開一場跨越時空的療癒旅程。

《久別重逢》演員許恩怡表示，拍攝現場氣氛充滿正能量，讓她更能專注進入角色。（台北電影節提供）

新生代演員許恩怡在片中飾演青春洋溢的夏文萱，以細膩動人的演出和清新形象獲得觀眾喜愛，被譽為「港版初戀女神」。她此次隨片來台，分享與觀眾互動的感動時刻：「有觀眾說片中婆婆講自己家鄉的話，讓她想起親人，這讓我們很意外，也非常感動。」導演梁禮彥也表示，觀眾映後的深刻提問與淚水回饋，讓他備感幸福。

談及入圍香港電影金像獎的肯定，梁禮彥感謝全體演員與劇組努力，並特別提到鄭伊健是關鍵人物。「蘇昇華這個角色必須具備善良、音樂感受力與童真，鄭伊健是唯一選擇。」原本角色設定偏向頹廢，經過與鄭伊健的討論後，人物形象變得更具共鳴。鄭伊健也特別關心年輕演員的對戲狀況，鼓勵許恩怡主動與陳卓賢互動。許恩怡笑說：「我把哥哥的話記在心裡，空閒就去煩他，讓他敞開心房。」

《久別重逢》導演梁禮彥（左）與主演許恩怡親臨北影媒體茶敘，分享創作歷程。（台北電影節提供）

而她最難忘的一場戲，是鄭伊健自然踢開一顆毬果、輕聲安慰夏文萱，「那一刻我體會到大人對小女生的照顧，我的角色終於可以釋放自己，之後的每場戲就越來越投入。」

談及創作契機，導演梁禮彥時表示，儘管過去多以動作片編劇身分為人熟知，自己其實熱愛愛情與奇幻題材，《久別重逢》因此誕生。他強調回憶必須透過五感才能被召喚，因此選擇以「音樂」作為穿越時空的重要媒介：「年輕時聽的歌，長大後再聽會把你帶回那個時代，那是一種深層記憶的連結。」

《久別重逢》導演梁禮彥強調回憶必須透過五感才能被召喚，選擇以「音樂」作為本片穿越時空的重要媒介。（台北電影節提供）

導演也特別讚賞演員Ian陳卓賢在本作之中充分展現音樂才華：「我只描述情境，他就能創作出符合劇情調性的旋律。他說他大學時靠YouTube自學，真的很厲害！」而許恩怡亦連聲稱讚對方才華洋溢。

《久別重逢》跨足香港與日本拍攝，打造一場穿梭城市與記憶、現實與想像的奇幻愛情旅程。自2024年底於香港上映後獲得熱烈回響，接連入圍香港電影金像獎7項大獎、荷蘭鹿特丹國際影展Harbour單元、義大利遠東電影節等國際影展。此次於台北電影節特別放映，也讓台灣觀眾感受這段動人心弦的跨時空之愛。

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