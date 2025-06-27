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瘦子老被借錢都推給「他」 吉娃娃、鱷魚、羊駝整慘頑童

頑童新歌MV輕鬆幽默，團員笑稱都是愛管閒事的人。（本色音樂提供）頑童新歌MV輕鬆幽默，團員笑稱都是愛管閒事的人。（本色音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「頑童MJ116」人氣旺，小巨蛋演唱會兩度加場，總場次達到7場，破了過去3場紀錄。新專輯《OGS》已數位上架，特別向嘻哈前輩致敬，另外也推出新歌《里長Bro》MV，當中出現最難控制的嬰兒和動物，整慘團員。

《OGS》專輯幽默展現瘦子、小春、大淵3位團員對未來的願景：希望能夠「Chill like a OGS」。另外頑童新歌《里長Bro》，則是以輕鬆幽默的口吻，描繪每個人身邊總有那麼一位「里長伯」形象的好兄弟，無論是借錢還是協調糾紛，大家都會找他幫忙，而這樣的人，就像是每個兄弟心靈的靠山。

頑童談到誰是團內的「里長Bro」時，瘦子笑著說：「剛好寫這首歌時，很多朋友都來借錢...但我都推給大淵啦！」

頑童大淵拍MV還要摸摸羊駝。（本色音樂提供）頑童大淵拍MV還要摸摸羊駝。（本色音樂提供）

大淵則自嘲：「我根本是里民服務處，到處幫兄弟忙。」身為廟宇「汝南堂」堂主的小春，每天處理信眾間的溝通與紛爭，還拉著大淵一起擔任主任委員。頑童笑說：「我們就是一群愛管閒事的人！」

這次頑童MV裡還出現吉娃娃、鱷魚、羊駝，發生不少有趣狀況，大淵坦言最怕鱷魚，幽默表示：「如果鼻子被牠咬到，說不定可以換一個『貪得吳彥』…祖的鼻子！」

頑童推出新歌MV，小巨蛋加演場次門票也要開賣。（本色音樂提供）頑童推出新歌MV，小巨蛋加演場次門票也要開賣。（本色音樂提供）

7月18到27日期間，頑童將在小巨蛋舉辦7場演唱會，其中二度加場所開的7月22日場次，門票將在明（28日）開放購票，詳情可洽本色音樂。

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