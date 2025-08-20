《我們六個》倒數大合體！邱宇辰「7年前早結緣」本尊女兒竟是粉絲

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《我們六個》進入倒數，全劇12集的第11集，YouTube同步觀看人數就突破1萬2300人，熱度持續飆升。戲裡戲外都淚海，黃薇渟、邱宇辰、潘親御、阮柏皓、方語昕、何潔柔、吳采庭、蕭晴曦八位主演齊聚，一起追看倒數第二集，並開直播與近2800名網友互動。劇組更安排角色原型林作逸、林青瑩現身，「三個作逸」與「三個青瑩」大合體，現場氛圍溫馨感人。

黃薇渟看倒數第二集哭到眼腫。（大愛提供）

劇中最後一幕，黃薇渟哭到眼睛通紅，還在訪談時哽咽到語塞。她說：「看到爸爸照片的時候，再怎麼恨這個人，其實還是愛他，可是再也碰不到了。」得知大姊林秋伶遠在義大利同步收看，她立刻破涕為笑，感謝姊姊用作品默默給大家力量。

演員們難掩情緒，追劇時再度觸動心弦。（大愛提供）

邱宇辰坦言，他在家追劇時心裡反覆湧起震撼，「一般人算幸運，沒有經歷過這些事，但他們卻努力活下去，媽媽的話一直記在心裡。」他特別點出一句台詞「只要我們六個還在一起就不苦了」，覺得簡單卻強大。更巧合的是，他與林作逸緣分匪淺，因林作逸的女兒是他的粉絲，兩人早在七年前的公益活動就曾合影，如今竟成為角色與本尊的連結，他直呼「真的像命運安排」。

三個作逸大合體，林作逸本人與邱宇辰、阮柏皓同台。（大愛提供）

邱宇辰也大讚小作逸阮柏皓是「天才型演員」，回想兩年前合作時小朋友才到他腰，如今已超過肩膀，更讓他驚訝的是，阮柏皓竟說平常都看梁朝偉、劉德華的作品，「這小孩以後一定人不得了」。林作逸本人則說，小作逸演得頑皮，但其實自己小時候還要更皮十倍，戲劇讓他重新感受媽媽用行動表達的愛。他也分享：「有多愛就有多恨，但發現你有多恨時，也才知道你有多愛。」希望觀眾記得「人生有裂縫，那就是陽光照進來的地方」。

潘親御大展身手，直播現場即興秀出一套武術架勢，動作俐落。（大愛提供）

潘親御看完第11集後，感觸最深的是角色重返母親懷抱，天心一句「一個人在外面有沒有好好吃飯」觸動他演繹的轉折。他也在直播中展現允文允武的一面，和蕭晴曦即興武術對打，還單獨秀了一段拳腳功夫，引來網友大讚「好帥」。

何潔柔則透露，因為飾演林青瑩而受到啟發，希望成為「手心向下」的人，未來報考北醫醫管系，希望透過規劃幫助更多人。方語昕更克服對針的恐懼，挑戰人生第一次捐血。林青瑩本人也送暖：「遇到逆境時，總有人會手把手陪你走下去。」

《我們六個》最終回將於8月20日播出，不過故事還未真正結束。大愛電視也將透過「大愛全紀實」，播出林青瑩創辦「失智據點」的紀錄片，陪伴長者搭上「圓夢列車」

