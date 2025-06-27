日本YTR震驚台灣「等垃圾車文化」！三原揭兩國街頭差異

〔記者林欣穎／台北報導〕日本是台灣人最愛的海外旅遊目的地第一名，相對日本人對台灣也情有獨鍾，百萬Youtuber三原攜手Yahoo推出《Yahoo x 三原JAPAN》特別企劃，將帶不同的日本友人來台灣進行特別體驗，三原分享過去日本友人來台最意外的驚喜就是看到行人號誌燈上的小綠色，他笑稱：「日本人看到都會大喊『它會動耶！』，這在日本可是沒有的」，此外，台灣的臭豆腐也讓日本友人瞠目結舌，三原坦言，臭豆腐「比想像中臭一百倍」，但入口後的味道讓他感動萬分，不過只有10%的日本友人會想「再吃一次」。

三原（右）將帶不同的日本友人來台灣進行特別體驗。（《Yahoo x 三原JAPAN》提供）

在台灣生活多年的三原，對某些台灣日常仍感到新奇，例如經典的「等垃圾車」文化，三原分享若有日本朋友到台灣玩，他認為最值得推薦三個台灣特有現象就是計程車司機的熱情聊天、滷肉飯必加一顆蛋的堅持，以及台灣食物獨特「鹹甜鹹甜」的味道，此外，手搖飲料店也一定要體驗，因為隨時隨地都能喝到好喝的飲料，甚至有些還開到深夜，比日本還厲害。

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談及未來的企劃，三原興奮表示想挑戰「台式聯誼」，三原說：「我知道台灣有那種交換機車鑰匙的聯誼，超酷！在日本聯誼都只是坐著聊天，沒有這麼有創意。」另外，至今最想合作拍影片的人則是偶像徐若瑄，三原害羞地說：「我就是因為憧憬她才來台灣，到現在還沒見到她！如果有機會，我想和她一起翻唱中文歌的日文版。」

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