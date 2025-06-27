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娛樂 最新消息

《穿著PRADA的惡魔》原型是她 《Vogue》總編安娜溫圖宣布卸任

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名時尚雜誌《Vogue》總編輯安娜溫圖叱吒時裝界，據傳電影《穿著PRADA的惡魔》中的米蘭達就是以她為藍本，時尚影響力之大，曾經獲得英國女王授勳封爵，然而就在《穿著PRADA的惡魔》傳出即將開拍續集時，這位「時尚女魔頭」竟宣布卸下總編一職，而《Vogue》也必須尋找下一位接班人。

安娜溫圖曾在2023年來台出席GQ Men of the Year Awards 活動。（記者王文麟攝）安娜溫圖曾在2023年來台出席GQ Men of the Year Awards 活動。（記者王文麟攝）

75歲的安娜溫圖是時尚界最具影響力的人物之一。她引領《Vogue》長達37年，在職期間，領導《Vogue》雜誌從優雅走向多元年輕化，風格逐漸走向鮮明活潑，為時尚圈帶來一種革命性的力量，安娜溫圖2023年曾來台灣出席GQ系列活動，氣場強大令人印象深刻。

據傳電影《穿著PRADA的惡魔》中的女魔頭米蘭達就是以安娜溫圖為藍本。（圖擷取自YT）據傳電影《穿著PRADA的惡魔》中的女魔頭米蘭達就是以安娜溫圖為藍本。（圖擷取自YT）

安娜溫圖決策與執行力都是明快且準確，外傳她個性嚴肅，不愛與人交流，在時尚圈的影響力舉足輕重，連歐巴馬等名人都敬她三分。時尚教母工作期間不容許別人挑戰權威，但對於時尚敏感度精準，許多知名影星爭相與她合作，只盼得到安娜溫圖青睞，據傳電影《穿著PRADA的惡魔》中的米蘭達就是以她為藍本，但劇組至今未曾證實，但安娜溫圖對此消息則是不以為然，隨著電影熱賣，《穿著PRADA的惡魔》傳出開拍續集，此時安娜溫圖宣布卸任，確實對時尚圈投下震撼彈。

安娜溫圖宣布卸任美國《Vogue》總編輯一職，並表示希望協助「下一代充滿熱情的編輯們，以自己的想法衝擊這個領域」，並強調自己仍將肩負許多職責。根據《ET today》指出，將會繼續擔任《Vogue》全球內容總編和康泰納仕（Condé Nast）全球首席內容長，安娜溫圖的卸任也被美國媒體形容「一個時代的結束」。

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