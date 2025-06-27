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蘇心甯前夫爆死訊！身分起底「職棒前球員吳偲佑」涉簽賭終身禁賽

蘇心甯（左）前夫身分遭起底是職棒前球員吳偲佑。（本報組合資料照）蘇心甯（左）前夫身分遭起底是職棒前球員吳偲佑。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國光女神「Lala」蘇心甯近日透露一段私事，幫女兒處理戶籍資料時，意外得知前夫早在去年病逝噩耗，頓時令她悲痛不已。不過，蘇心甯未明說前夫身分，許多網友因此依循過往線索交叉比對，推測正是曾效力中華職棒La New熊隊的吳偲佑，消息曝光後立刻在網路上發酵。

回顧蘇心甯與前夫的過往情史，2人曾於2007年登記結婚，不過這段婚姻不到2年便告吹，蘇心甯當時曾對外透露婚變主因是前夫外遇。如今，蘇心甯為替女兒處理戶籍資料時得知前夫噩耗，消息一出引發眾多網友鍵盤辦案，比對出前夫身份即為去年也爆出離世的前職棒球員吳偲佑，粉絲、網友見狀也齊聲送暖為她加油打氣，也為女兒失去父親表達不捨。

事實上，吳偲佑出身棒球名門，2006年曾在La New熊繳出17勝3敗、防禦率2.27的驚人數據，更一度旅日加盟千葉羅德隊，備受球迷們期待。然而，吳偲佑卻於2010年捲進職棒簽賭案，坦承配合放水比賽，遭到中職永久除名，球員生涯就此劃下句點，他的故事從運動場巔峰走到墜落，如今傳出過世噩耗，也讓外界唏噓不已。

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