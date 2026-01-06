（有雷）《驕陽似我》莊序深情演唱張信哲《信仰》告白 網友直呼哭到缺氧

賴偉明在《驕陽似我》中一直與趙今麥錯過。（翻攝自網路）

☆以下有雷☆

〔娛樂頻道／綜合報導〕由趙今麥、宋威龍、賴偉明主演的《驕陽似我》劇情進入高潮，在最新播出的第30集中，賴偉明飾演的男配角「莊序」終於正視內心，在KTV聚會中深情演唱張信哲的經典情歌《信仰》向「聶曦光」（趙今麥飾）隱晦告白，卻被拒絕了。張信哲的《信仰》瞬間引爆網友的淚腺，還有網友直呼哭到缺氧！

賴偉明飾演的莊序終於跟女主角聶曦光告白，卻為時已晚。（翻攝自網路）

《驕陽似我》第30集主打賴偉明飾演的男配角「莊序」的悲情牌，莊序曾經是女主角聶曦光的初戀，一心痴情於他，卻在他自卑、驕傲、有恃無恐中錯失了聶曦光的愛，眼看著趙今麥投向男主角「林嶼森」（宋威龍飾）的懷抱，才在同學KTV的聚會中，以張信哲的《信仰》向趙今麥吐露心聲。

賴偉明深情演唱張信哲（圖）的經典情歌《信仰》告白。（資料照，潮水音樂提供）

賴偉明深情的唱著：「如果當時吻你，當時抱你，也許結局難講，我那麼多遺憾，那麼多期盼，你知道嗎？」短短幾句歌詞，配上泛紅的眼睛，將莊序心底的苦澀與遺憾表露無遺，尤其是唱進副歌「我愛你，是多麼清楚，多麼堅固的信仰」前，他突然停頓，同學起鬨都到高潮了，怎麼不唱了，他只回了一句「不會了」，對照聶曦光低頭不語的畫面，讓人惆悵不已。

趙今麥不願跟賴偉明搭同一部電梯。（翻攝自網路）

隨後一場趙今麥搭電梯離去，叫賴偉明搭一下趟、賴偉明搭手扶梯狂追的戲，將兩人「錯過就是一輩子」的宿命感推向頂峰，引發網友熱議，有網友說「莊序那段電梯追逐戲配上張信哲的《信仰》，我直接哭到缺氧」、「電梯追逐的悔恨與未送出的情書，道盡青春裡『猶豫即錯過』的遺憾。 」更有網友說：「很多人在莊序身上看到了自己青春裡因自卑、倔強而錯過愛情的影子。」也讓張信哲的《信仰》在劇迷腦海中無限迴放。

賴偉明在手扶梯狂跑追愛。（翻攝自網路）

