自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（有雷）《驕陽似我》莊序深情演唱張信哲《信仰》告白 網友直呼哭到缺氧

賴偉明在《驕陽似我》中一直與趙今麥錯過。（翻攝自網路）賴偉明在《驕陽似我》中一直與趙今麥錯過。（翻攝自網路）

☆以下有雷☆ 

〔娛樂頻道／綜合報導〕由趙今麥、宋威龍、賴偉明主演的《驕陽似我》劇情進入高潮，在最新播出的第30集中，賴偉明飾演的男配角「莊序」終於正視內心，在KTV聚會中深情演唱張信哲的經典情歌《信仰》向「聶曦光」（趙今麥飾）隱晦告白，卻被拒絕了。張信哲的《信仰》瞬間引爆網友的淚腺，還有網友直呼哭到缺氧！

賴偉明飾演的莊序終於跟女主角聶曦光告白，卻為時已晚。（翻攝自網路）賴偉明飾演的莊序終於跟女主角聶曦光告白，卻為時已晚。（翻攝自網路）

《驕陽似我》第30集主打賴偉明飾演的男配角「莊序」的悲情牌，莊序曾經是女主角聶曦光的初戀，一心痴情於他，卻在他自卑、驕傲、有恃無恐中錯失了聶曦光的愛，眼看著趙今麥投向男主角「林嶼森」（宋威龍飾）的懷抱，才在同學KTV的聚會中，以張信哲的《信仰》向趙今麥吐露心聲。

賴偉明深情演唱張信哲（圖）的經典情歌《信仰》告白。（資料照，潮水音樂提供）賴偉明深情演唱張信哲（圖）的經典情歌《信仰》告白。（資料照，潮水音樂提供）

賴偉明深情演唱張信哲的經典情歌《信仰》向「聶曦光」告白。（翻攝自網路）賴偉明深情演唱張信哲的經典情歌《信仰》向「聶曦光」告白。（翻攝自網路）

賴偉明深情的唱著：「如果當時吻你，當時抱你，也許結局難講，我那麼多遺憾，那麼多期盼，你知道嗎？」短短幾句歌詞，配上泛紅的眼睛，將莊序心底的苦澀與遺憾表露無遺，尤其是唱進副歌「我愛你，是多麼清楚，多麼堅固的信仰」前，他突然停頓，同學起鬨都到高潮了，怎麼不唱了，他只回了一句「不會了」，對照聶曦光低頭不語的畫面，讓人惆悵不已。

趙今麥不願跟賴偉明搭同一部電梯。（翻攝自網路）趙今麥不願跟賴偉明搭同一部電梯。（翻攝自網路）

隨後一場趙今麥搭電梯離去，叫賴偉明搭一下趟、賴偉明搭手扶梯狂追的戲，將兩人「錯過就是一輩子」的宿命感推向頂峰，引發網友熱議，有網友說「莊序那段電梯追逐戲配上張信哲的《信仰》，我直接哭到缺氧」、「電梯追逐的悔恨與未送出的情書，道盡青春裡『猶豫即錯過』的遺憾。 」更有網友說：「很多人在莊序身上看到了自己青春裡因自卑、倔強而錯過愛情的影子。」也讓張信哲的《信仰》在劇迷腦海中無限迴放。

賴偉明在手扶梯狂跑追愛。（翻攝自網路）賴偉明在手扶梯狂跑追愛。（翻攝自網路）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中