自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

雨揚老師2026丙午馬年 生肖運勢大解析

充滿能量的2026年已經展開，在1月份特別適合順勢而為。（資料照，北港武德宮提供）充滿能量的2026年已經展開，在1月份特別適合順勢而為。（資料照，北港武德宮提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年為丙午馬年，命理學家雨揚老師指出，丙午年天干地支都是火，雙火起勢，象徵熱情高漲、行動力強、全面甦醒，她認為是「勇於突破、追求成長」的年份。

雨揚老師提醒，丙午年雖然火氣旺盛，但接下來卻將面臨火土能量不足的虎頭蛇尾，想在今年穩健成長，就要堅持「動中求穩」原則， 用土的紀律與踏實承接火的衝進與熱情。火代表行動與光明；土象徵穩定與根基，雨揚老師建議可多與人群互動，易吸引貴人；維持規律作息、落實理財能專注於經營自己的人生。

雨揚老師針對2026年提出生肖大解析。（資料照）雨揚老師針對2026年提出生肖大解析。（資料照）

▲犯太歲生肖：馬、鼠、兔、雞

馬：坐犯太歲
鼠：正沖太歲
兔：偏沖太歲
雞：偏沖太歲

▲犯太歲出生生辰

子（農曆11月）
卯（農曆2月）
午（農曆5月）
酉（農曆8月）

▲犯太歲出生時辰

子（晚上11～1點）
卯（上午5～7點）
午（上午11～1點）
酉（下午5～7點）

▲安太歲

若家人或朋友屬於上述提及的生肖、生辰、時辰，可提早安太歲，最好於2026年元宵節（農曆正月十五）前安太歲，祈求身體安康、行事順遂、出入平安。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中