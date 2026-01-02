雨揚老師2026丙午馬年 生肖運勢大解析
充滿能量的2026年已經展開，在1月份特別適合順勢而為。（資料照，北港武德宮提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年為丙午馬年，命理學家雨揚老師指出，丙午年天干地支都是火，雙火起勢，象徵熱情高漲、行動力強、全面甦醒，她認為是「勇於突破、追求成長」的年份。
雨揚老師提醒，丙午年雖然火氣旺盛，但接下來卻將面臨火土能量不足的虎頭蛇尾，想在今年穩健成長，就要堅持「動中求穩」原則， 用土的紀律與踏實承接火的衝進與熱情。火代表行動與光明；土象徵穩定與根基，雨揚老師建議可多與人群互動，易吸引貴人；維持規律作息、落實理財能專注於經營自己的人生。
請繼續往下閱讀...
雨揚老師針對2026年提出生肖大解析。（資料照）
▲犯太歲生肖：馬、鼠、兔、雞
馬：坐犯太歲
鼠：正沖太歲
兔：偏沖太歲
雞：偏沖太歲
▲犯太歲出生生辰
子（農曆11月）
卯（農曆2月）
午（農曆5月）
酉（農曆8月）
▲犯太歲出生時辰
子（晚上11～1點）
卯（上午5～7點）
午（上午11～1點）
酉（下午5～7點）
▲安太歲
若家人或朋友屬於上述提及的生肖、生辰、時辰，可提早安太歲，最好於2026年元宵節（農曆正月十五）前安太歲，祈求身體安康、行事順遂、出入平安。
☆民俗說法僅供參考☆