娛樂 歐美

卡蜜拉王后不敢動3件珠寶 凱特王妃傳承「血脈皇冠」

凱特王妃（右）參加英國溫莎堡為德國總統夫婦舉行的國宴戴了曾經戴過這頂東方花環式冠冕。（法新社）凱特王妃（右）參加英國溫莎堡為德國總統夫婦舉行的國宴戴了曾經戴過這頂東方花環式冠冕。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國皇室為出席各種不同場合，會慎重其事的選擇穿著的衣服、搭配的飾品，乃至於頭戴的皇冠都非常講究。有一頂鑲嵌了2600顆鑽石與紅寶石的「東方花環式冠冕」已故維多利亞女王與凱特王妃（Kate Middleton，Princess of Wales）兩人都配戴過，現任王后卡蜜拉想戴也沒辦法。

凱特王妃戴這頂東方花環式冠冕讓許多英國媒體視為具備「血脈傳承」意味。（路透）凱特王妃戴這頂東方花環式冠冕讓許多英國媒體視為具備「血脈傳承」意味。（路透）

2005年已故的伊莉莎白女王造訪馬爾他時，曾經戴過這頂東方花環式冠冕。（翻攝自IG）2005年已故的伊莉莎白女王造訪馬爾他時，曾經戴過這頂東方花環式冠冕。（翻攝自IG）

2005年已故的伊莉莎白女王造訪馬爾他時，曾經戴過這頂東方花環式冠冕，之後就是20年後凱特王妃參加英國溫莎堡為德國總統夫婦舉行的國宴上。這頂冠冕來頭不小，溫莎王朝馬麗王太后之後，最近一百年歷史中僅「伊莉莎白二世女王、伊莉莎白王太后」兩位曾戴過，之後就是凱特王妃戴出來亮相，讓許多英國媒體視為具備「血脈傳承」意味。

黛安娜王妃生前非常喜愛的「瑪麗王后情人結冠冕」，簡直就象徵著20世紀英國王室最美好、經典的畫面。（翻攝自IG）黛安娜王妃生前非常喜愛的「瑪麗王后情人結冠冕」，簡直就象徵著20世紀英國王室最美好、經典的畫面。（翻攝自IG）

另外，黛安娜王妃生前非常喜愛的「瑪麗王后情人結冠冕」，簡直就象徵著20世紀英國王室最美好、經典的畫面。凱特王妃曾多次配戴情人結冠冕，雖然卡蜜拉王后也被允許配戴，但機率不大，畢竟它象徵了黛安娜王妃的美好年代，卡蜜拉王后應該不會自找麻煩。

黛安娜王妃身上戴的藍寶石飾品就象徵了黛安娜王妃的「美好年代」。（法新社）黛安娜王妃身上戴的藍寶石飾品就象徵了黛安娜王妃的「美好年代」。（法新社）

最後就是黛安娜王妃留給威廉王子的禮物，藍寶石耳環，這副耳環和藍寶石訂婚戒都是黛安娜王妃最具代表的珠寶之一，由黛安娜傳承給威廉，再交到凱特王妃手中，意義非凡。

上述3件珠寶都是卡蜜拉王后此生無法觸碰的珠寶，無論她多喜歡都沒有辦法配戴在身上，讓人見到即使是英國王后，也有做不到的事情。

凱特王妃配戴的是黛安娜王妃留給威廉王子的禮物，藍寶石耳環。（法新社）凱特王妃配戴的是黛安娜王妃留給威廉王子的禮物，藍寶石耳環。（法新社）

