2025度過最爛1年 李國超：老天爺帶走一票好朋友

資深藝人李國超個性率直。（翻攝自李國超臉書）資深藝人李國超個性率直。（翻攝自李國超臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕61歲資深藝人李國超和56歲高欣欣愛情長跑20年，2020年登記結婚，上個月12日迎來結婚5週年，特別補辦「百歲銀髮婚宴」與親友同慶，不少娛樂圈內好友都是座上賓。

昨是2025年最後一天，李國超深夜在臉書發文表示這是他這一生我度過最爛的一年，「老天爺帶走了一票，我的好朋友，所以我沒有心情跨年，而是把自己沉澱下來，雖然我們有歲數了，但是不太能接受這些事實！」

李國超（右）和高欣欣上個月12日補請婚宴，甜吻老婆高欣欣臉頰。（資料照，記者胡舜翔攝）李國超（右）和高欣欣上個月12日補請婚宴，甜吻老婆高欣欣臉頰。（資料照，記者胡舜翔攝）

李國超表示，往後的日子絕對不會讓自己過得不開心，他說：「我一定會去做我自己想開心的事，人生苦短啊，走時候什麼都帶不走；有適合找我拍的戲我拍，不適合的咱們就不研究，退而不休，是我的宗旨，但說真的，我覺得人過了60歲就應該要好好的過日子了。」

他最後俏皮說，粗茶淡飯也是可以過日子的，「我已經很幸福了該有的玩具我都有了，不再
看人臉色，「我把我的李太太照顧好，還有女兒照顧好就好，祝大家新年快樂。」

李國超感嘆帶走一票好朋友，包括3天前過世的資深藝人曹西平、「好小子」顏正國等人。

