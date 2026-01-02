自由電子報
娛樂 音樂

A-Lin那魯one那魯two超洗腦！原唱回應了：要收版稅

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張惠妹、A-Lin等人齊聚台東跨年，被稱為是全台最頂，不但唱功好，幽默對話的橋段也引來網友瘋傳，尤其是A-Lin唱「那魯one、那魯two、那魯three，那魯7-11」實在太洗腦，令人印象深刻，網友也挖出原來這是有原唱的！

A-Lin搞笑唱紅「那魯one、那魯two」。（翻攝自IG）A-Lin搞笑唱紅「那魯one、那魯two」。（翻攝自IG）

本以為這是A-Lin隨興大玩諧音哏，把那魯「灣」唱成「one」，沒想到還真的有原唱，這首歌其實是于立成（大山）演唱的《家人》，只是只唱到那魯five，沒有唱到那魯7-11。對於這首歌意外因為A-Lin爆紅，于立成在社群上發文笑說：「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多收一些，這首歌出版時剛好是她出道那一年。」

于立成在社群發文，笑說要多收版稅。（翻攝自IG）于立成在社群發文，笑說要多收版稅。（翻攝自IG）

于立成《家人》中就有「那魯one、那魯two」的歌詞。（翻攝自YouTube）于立成《家人》中就有「那魯one、那魯two」的歌詞。（翻攝自YouTube）

網友也紛紛表示，「我聽到她唱的時候就想到你…原唱者的歌比較可愛」、「希望投幣卡拉有這首歌」、「老師你這首歌又紅了」、「原來大山哥是原唱」、「新的一年繼續紅起來」。

