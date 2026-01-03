被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮

〔記者林欣穎／台北報導〕66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。

莊凱勛（左起）、謝雨芝、陳亞蘭、王彩樺、白雲參與《女俠俱樂部》開鏡。（記者胡舜翔攝）

曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說對方是他的菜、想要認識她，卻一直苦無機會。曹西平還曾幽默表示，如果多年後自己與陳亞蘭都沒有對象，「希望可以比鄰而居。同居不同床，也是很樂意」。

陳亞蘭出席自己製作的歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡。（記者胡舜翔攝）

陳亞蘭聽到後則靦腆表示：「請幫我畫腮紅。」隨後也說沒聽曹西平跟她說過，「我知道的話我可能會考慮」，陳亞蘭也笑說自己以前聽到暗戀她的幾乎都是女生，像小禎就曾說過自己從小就想嫁給她。

曹西平。（資料照，記者胡舜翔攝）

陳亞蘭今與王彩樺、白雲、莊凱勛、Dora謝雨芝出席記者會，王彩樺過去在秀場和綜藝節目上常會遇到曹西平，也說對方很疼她，「私底下沒有互動，都是在臉書上看他動態，他離開讓我們很心疼捨不得，希望曹大哥一路好走。」白雲則讚對方真性情，笑說自己也曾被他罵過醜八怪，「曹大哥這樣罵是正確的，我就不反駁了。」

