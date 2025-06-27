（專訪）殺青才知「孩子恐留不住」 心疼孕妻孫可芳煎熬不敢說

劉冠廷、孫可芳度過了難關，現在一家三口過得相當幸福，小太陽也健康成長著。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／專訪〕劉冠廷首度接拍香港電影《私家偵探》，他分享當時遠赴馬來西亞拍攝，老婆孫可芳正在懷孕初期，狀況不少卻不能陪在她身邊，事後才聽聞原來「孩子可能留不住」，讓劉冠廷十分心疼，所幸「小太陽」仍成功誕生，現在健康長大中。

電影在2023年9月於馬來西亞開鏡，當時太太孫可芳在懷孕初期，劉冠廷雖心繫著老婆，但不將私人情緒帶到片場，展現專業的一面，一直到了殺青當天才向導演報告老婆懷孕了。他透露，在拍攝期間，孫可芳懷孕狀況不太穩定，有一天出血特別嚴重，「她不敢跟我講，怕會影響我的心情，當下她也是覺得說（孩子）可能會留不住，她自己當下的心情，她不敢跟我講，只是說有些狀況，室友帶她去看醫生，狀況怎麼樣再跟我講，後來我才知道有這麼嚴重。」

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劉冠廷接受專訪聊起孫可芳懷孕時的過往，語氣相當心疼。（記者王文麟攝）

如今「小太陽」已經1歲多，劉冠廷分享兒子最近很愛講話，也開始模仿大人講話，像是「可惡」，原來是劉冠廷開車出門，前面的車位被前車停走了，讓他忍不住喊了「可惡」，後來才急忙改口：「恭喜！他（前面車主）找到車位了」。成為人父後，他變得比過去更有耐心，但偶爾也有被激怒的時候，劉冠廷受訪時就透露，最近他被兒子拿故事書砸頭的小趣事，雖然有些無奈，但語氣中仍是滿滿的寵溺。

劉冠廷（左起）在接拍這部戲時，被導演周汶儒、李子俊逼問感情史。（記者王文麟攝）

導演周汶儒同樣是一個女兒的父親，非常能夠體諒劉冠廷的心情，笑說在拍攝時，自己的女兒才1歲多，正是可愛的年紀，笑說「我才想回家吧」。私底下他叮囑劉冠廷什麼東西不能給孕婦食用，也提醒他「要多多錄影」，因為孩子從牙牙學語，一轉眼就會講話了，一定要留下與孩子成長的美好回憶。

劉冠廷戲外婚姻美滿，不過在《私家偵探》中卻有老婆外遇、帶小王回新房出軌的劇情。原來這是導演周汶儒朋友的真人真事，女性友人的老公偷吃自己的閨密，還帶回去夫妻倆一起買的新房，「女的很生氣為何不去酒店，還要去酒店玷汙了這個房子，為什麼要跟我最好的朋友？」被問到如果被戴綠帽是否會原諒對方？劉冠廷想了一下直呼很難回答：「要看犯後的悔意啊，法官不都這樣。」不過如果出軌對象是朋友，劉冠廷搖搖頭直呼「這個怎麼能接受」。

從愛情長跑到結婚，劉冠廷與孫可芳逐漸信任，婚後也在彼此手機裝了定位，了解對方的所在處，就算工作比較晚，對方也不會擔心。周汶儒則透露，有一次在飯店上面的咖啡廳與製作人吃飯談公事，結果老婆抱著女兒打視訊電話來，說「雖然不懷疑你，但你知道婚姻是很脆弱的。」《私家偵探》上映中。

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