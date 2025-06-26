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娛樂 最新消息

最強韓流特展「D'FESTA TAIPEI」 明天科教館登場

最強韓流特展「D'FESTA TAIPEI」明天起於科教館登場。（主辦單位提供）最強韓流特展「D'FESTA TAIPEI」明天起於科教館登場。（主辦單位提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「D'FESTA TAIPEI」2025夏天最強韓流特展強勢回歸！韓國知名娛樂媒體 Dispatch 打造的全球話題特展「D'FESTA TAIPEI」，繼首爾、東京、台北、雅加達、洛杉磯、馬尼拉等地首場巡迴落幕後，共63位偶像成員特展，將於明（27）日起，於國立台灣科學教育館7樓東側特展區展出。

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本次展覽網羅 BTS、TWICE、SEVENTEEN、NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER等8組超人氣偶像團體，共63位偶像成員。

主辦單位說明，該次展覽結合超高規格影像技術與沉浸式空間設計，規劃3大展區：虛擬舞台、視覺寫真、互動體驗，讓粉絲仿佛置身演唱會現場、攝影棚與舞台後台，一次捕捉本命最真實與閃耀的樣貌，包括運用頂尖XR技術與5.1聲道音效，搭配震撼光影與高解析巨幕，重現8組天團未公開的舞台演出內容，透過虛擬技術完美融合現場感，實現飯圈夢想中的「拼盤演唱會」。

THE EXHIBITION 展區，展出近300幅Dispatch專屬拍攝畫報。（主辦單位提供）THE EXHIBITION 展區，展出近300幅Dispatch專屬拍攝畫報。（主辦單位提供）

此外，THE EXHIBITION 展區，展出近300幅Dispatch專屬拍攝畫報，橫跨10年記錄63位偶像的成長旅程，除了大型寫真、特寫、幕後花絮外，還能看到初心親筆手寫日記、繪畫與留言牆等珍貴私密創作；另THE EXPERIENCE 展區打造3D虛擬舞台，模擬演唱會搖滾區臨場感。

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