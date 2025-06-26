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娛樂 日韓

INFINITE張東雨很懂台灣感性！形容粉絲是媽媽：開展我的第二春

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星張東雨出道屆滿15周年，宣布舉辦個人FAN-CON《CONNECTION》巡迴演出。張東雨表示非常榮幸，現在就像做夢一樣幸福，興奮預告當天兩場演出將準備不一樣的福利要回饋台灣粉絲，「為了一起充滿幸福、分享特別的禮物、還有享受當天的我們，大家都要儲備好體力然後來現場一起玩！為了這天，東東我準備了好幾個月，大家要盡情的一起玩喔！」

INFINITE張東雨預告演出將有中文歌曲，新專輯也在籌備中。（網銀國際影視提供）INFINITE張東雨預告演出將有中文歌曲，新專輯也在籌備中。（網銀國際影視提供）

INFINITE《LIMITED EDITION》出道15周年巡迴演唱會電影在韓熱映中，片中完整紀錄這15年來的精采旅程，為紀念這特別一刻，李成烈前往釜山場，忙內李成種驚喜現身首爾場，給粉絲滿滿的愛和回應。張東雨則是全心投入音樂劇《Dream High》演出，更提早劇透近期有新專輯計畫：「就像我們的團名一樣，作為無限的其中一位成員，有很大的野心，也想展現多樣的音樂劇給大家看。另外還有現在正在準備的新專輯也想要盡早公開給大家，這也是一個新的挑戰。」

INFINITE張東雨被粉絲暱稱是天使，個性溫柔又寵粉。（網銀國際影視提供）INFINITE張東雨被粉絲暱稱是天使，個性溫柔又寵粉。（網銀國際影視提供）

走過15周年，INFINITE仍屹立不搖，與粉絲之間有無可取代的羈絆，張東雨甜蜜地說：「INSPIRIT（粉絲名）就像是為我開展第二人生的媽媽、也像是伴侶、家人，是我想一起走到底的小可愛！」

而他來台多次，已經很熟悉近期爆紅的「台灣感性」，因為喜歡台灣本身的文化，也有喜歡的台灣歌曲，張東雨特別預告這次個人FAN-CON也會將台灣歌曲加入舞台表演，要粉絲多多期待；當然行程也不能錯過美食，張東雨最愛火鍋，喜歡夜市、探訪嘗試各種當地美食，也歡迎粉絲主動推薦想讓他去試試看的行程。

人氣男團INFINITE張東雨將來台舉辦首次個唱。（網銀國際影視提供）人氣男團INFINITE張東雨將來台舉辦首次個唱。（網銀國際影視提供）

全場粉絲都能擊掌、獲得台北場限定小卡，兩場演出則分別有1對1簽名會、1對1合照、團體合照、簽名小卡、簽名明信片、簽名拍立得的抽獎機會，多種福利充分展現他被稱為天使的溫柔個性。更多活動詳細資訊請密切鎖定WANIN Visual （網影）粉絲專頁

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