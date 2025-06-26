晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

（影）30歲實境節目女星身亡 體重只有22公斤

土耳其實境節目女星妮哈爾坎丹傳出過世消息，得年30歲。（翻攝自IG）土耳其實境節目女星妮哈爾坎丹傳出過世消息，得年30歲。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕土耳其實境節目女星妮哈爾坎丹（Nihal Candan）長期與厭食症抗戰，仍不敵病魔，傳出噩耗，享年30歲。妮哈爾病逝時體重僅剩22公斤，住院期間心臟驟停，經搶救無效，仍撒手人寰。

妮哈爾長期與厭食症搏鬥，體重不斷流失。（翻攝自IG）妮哈爾長期與厭食症搏鬥，體重不斷流失。（翻攝自IG）

相關新聞：黃安驚爆「不知道能活多久」 坦白：失明、失聲

妮哈爾原本是個容貌姣好、身材窈窕的女明星，沒想到2年前開始她體重不斷直直落，最後竟減輕近40公斤，經醫生診斷後，發現她得了厭食症。長期與厭食症搏鬥的妮哈爾，最後只能住院接受治療，21日她突然心臟停止跳動，雖然當下就實施心肺復甦術搶救，仍回天乏術。

妮哈爾過世時只有22公斤。（翻攝自X）妮哈爾過世時只有22公斤。（翻攝自X）

妮哈爾的IG擁有91萬粉絲，妹妹在社群證實她的死訊之後，粉絲紛紛湧入社群帳號留言表示不捨，令人鼻酸。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中