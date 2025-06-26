（影）30歲實境節目女星身亡 體重只有22公斤

土耳其實境節目女星妮哈爾坎丹傳出過世消息，得年30歲。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕土耳其實境節目女星妮哈爾坎丹（Nihal Candan）長期與厭食症抗戰，仍不敵病魔，傳出噩耗，享年30歲。妮哈爾病逝時體重僅剩22公斤，住院期間心臟驟停，經搶救無效，仍撒手人寰。

妮哈爾長期與厭食症搏鬥，體重不斷流失。（翻攝自IG）

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妮哈爾原本是個容貌姣好、身材窈窕的女明星，沒想到2年前開始她體重不斷直直落，最後竟減輕近40公斤，經醫生診斷後，發現她得了厭食症。長期與厭食症搏鬥的妮哈爾，最後只能住院接受治療，21日她突然心臟停止跳動，雖然當下就實施心肺復甦術搶救，仍回天乏術。

妮哈爾過世時只有22公斤。（翻攝自X）

妮哈爾的IG擁有91萬粉絲，妹妹在社群證實她的死訊之後，粉絲紛紛湧入社群帳號留言表示不捨，令人鼻酸。

Anoreksiya tedavisi gören Nihal Candan, doğum gününü hastanede kutladı.pic.twitter.com/WiWHYufMaV — Onedio （@onediocom） June 14, 2025

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