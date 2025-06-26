賴芊合《好運來》狂飆「台語罵人RAP」 全網驚呆受封「苗可麗接班人」

〔記者李紹綾／台北報導〕賴芊合在民視八點檔《好運來》中，歷經種種波折後，終於對忘恩負義的哥哥王燦忍無可忍，乾脆綁架對方，展開一連串「報復式療程」。她飾演的「陳曉慧」以牙還牙，祭出「巴掌療法」和突如其來的戲劇橋段，讓觀眾看得又驚又喜，紛紛直呼：「陳曉慧好瘋！但好愛看！」更有不少人替王燦捏把冷汗，深怕他真的被「打好打滿」！

王燦在《好運來》遭賴芊合綁架報復。（民視提供）

這次角色大暴走，賴芊合在劇中大秀「台語罵人RAP」功力，語速飛快、氣場十足，讓網友驚艷，封她為「苗可麗接班人」。對於外界盛讚，她開心又謙虛地說：「哇！真的不敢當啦！可麗姐是我的偶像，她的功力是宗師級的，能被大家這樣稱讚，我真的受寵若驚，非常感謝。」

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王燦在《好運來》遭賴芊合綁架報復。（民視提供）

賴芊合表示，這一切都歸功於神隊友們的合作，「在對戲時，大家總是靈感爆棚，常有天外飛來一筆的點子，立刻加入台詞中，讓曉慧這角色更加鮮活有趣。」她笑說，曉慧的「瘋」其實是眾人智慧的結晶，也難怪能讓觀眾看得愛不釋手。

王燦在《好運來》遭賴芊合綁架報復。（民視提供）

談到這次要「折磨」王燦，賴芊合忍不住笑說：「其實心裡有點小緊張啦！畢竟燦哥在劇中是個大魔王，平常氣場超強，但這次換我來『制裁』他，真的很新鮮。」她打趣地說：「我這叫曉慧的『巴掌療法』，算是幫他清醒一下腦袋啦！畢竟曉剛做了那麼多壞事，是時候該面對一下了，我是為他好！」她一番幽默解釋，逗得現場工作人員笑成一片。

賴芊合在《好運來》以台語RAP飆速罵人，被網友封「苗可麗接班人」。（民視提供）

賴芊合在《好運來》以台語RAP飆速罵人，被網友封「苗可麗接班人」。（民視提供）

賴芊合也大讚王燦的專業與敬業：「燦哥真的很厲害，不管我出多少招，他都能完美接招，讓我們的對手戲充滿張力，火花四射。有時候看到他被我氣到發抖，我都覺得自己真的變成了『瘋女人』，但這一切都是為了讓戲更精彩！」

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