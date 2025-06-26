晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

下一部007導演確認！《沙丘》名導維勒納夫接棒曝心情

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由AmazonMGM（亞馬遜米高梅）積極開發中的第26部007龐德電影，今宣布找到導演，將由《沙丘》導演丹尼維勒納夫執導，這也是亞馬遜買下收購米高梅之後推出的首部龐德電影。

導演維勒納夫對此表示：「我最早的觀影記憶之一就是《007》系列。我從小就和父親一起看龐德電影，從史恩康納萊主演的《第七號情報員》開始。我是個死忠的龐德迷，對我而言，這是一片神聖領域。」

《沙丘》名導丹尼維勒納夫將執導下一部007電影。（法新社）《沙丘》名導丹尼維勒納夫將執導下一部007電影。（法新社）

維勒納夫除了擔任導演，也將與譚雅拉波恩特（Tanya Lapointe）共同擔任執行製作人。先前已公布由艾咪帕斯卡（Amy Pascal）與大衛海曼（David Heyman）擔任製片。

維勒納夫也說，希望延續這個傳奇，也為未來展開更多全新任務鋪路。「這份責任重大，同時對我來說也是無比令人興奮與極大的榮耀。艾咪、大衛和我都非常期待讓他重返大銀幕。感謝Amazon MGM Studios的信任。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中