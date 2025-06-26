下一部007導演確認！《沙丘》名導維勒納夫接棒曝心情

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由AmazonMGM（亞馬遜米高梅）積極開發中的第26部007龐德電影，今宣布找到導演，將由《沙丘》導演丹尼維勒納夫執導，這也是亞馬遜買下收購米高梅之後推出的首部龐德電影。

導演維勒納夫對此表示：「我最早的觀影記憶之一就是《007》系列。我從小就和父親一起看龐德電影，從史恩康納萊主演的《第七號情報員》開始。我是個死忠的龐德迷，對我而言，這是一片神聖領域。」

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《沙丘》名導丹尼維勒納夫將執導下一部007電影。（法新社）

維勒納夫除了擔任導演，也將與譚雅拉波恩特（Tanya Lapointe）共同擔任執行製作人。先前已公布由艾咪帕斯卡（Amy Pascal）與大衛海曼（David Heyman）擔任製片。

維勒納夫也說，希望延續這個傳奇，也為未來展開更多全新任務鋪路。「這份責任重大，同時對我來說也是無比令人興奮與極大的榮耀。艾咪、大衛和我都非常期待讓他重返大銀幕。感謝Amazon MGM Studios的信任。」

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