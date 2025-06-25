拒絕復活「黑寡婦」！思嘉喬安森霸氣轉戰《侏羅紀》宇宙

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）才剛火力全開笑說「如果我復活，全宇宙會有一半人再死一次！」斷宣告不再回歸漫威宇宙，旋即以嶄新姿態現身紅毯，與《魔法壞女巫》男星喬納森貝利攜手，為年度鉅作《侏羅紀世界：重生》展開宣傳。曾以「黑寡婦」叱吒超級英雄宇宙超過十年的她轉戰新戰場，準備正面迎戰恐龍狂潮。

《侏羅紀公園》劇照。（杰德影音提供）

全新《侏羅紀世界：重生》將於7月2日在台上映，由曾執導《星際大戰外傳：俠盜一號》、《A.I.創世者》等片視覺風格強烈的蓋瑞斯愛德華擔任導演，融合生態議題與人類極限挑戰。電影上映前夕，ROCK Action頻道也將搶先帶觀眾進入侏羅紀新紀元，播出獨家幕後花絮節目，揭開這部新作的秘密起點！

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為迎接這場恐龍風暴，ROCK Action頻道特別於6月28與29日（本週六、日）晚間8點55分連續兩天重播系列經典之作《侏羅紀公園》與《侏羅紀世界》，讓影迷重溫最令人屏息的恐龍場景，搶先暖身再進戲院。而28日晚間8點30分更將全台獨家首播《侏羅紀世界：重生 幕後花絮》，公開劇組如何在泰國叢林與馬爾他古城中打造出身歷其境的恐龍世界。

思嘉喬安森前天出席《侏羅紀世界：重生》紐約首映。（UIP提供）

思嘉在節目中親自分享角色心路與拍攝現場的驚險過程，直言：「我真的以為有幾次要被恐龍吃掉！」她也苦笑回憶：「在大太陽底下，真的無處可躲，每天都是被曬成肉乾，還要綁鋼絲、被水砲狂噴，連續六週，真的很殘酷！」

贈獎活動包括《侏羅紀世界：重生》T恤、球帽、ROCK Action摺疊水壺以及拍拍手環。（贈品圖由杰德影音提供）

為回饋粉絲熱情支持，ROCK Action頻道同步攜手有線電視業者粉絲團，舉辦限時贈獎活動！只要鎖定頻道並參與互動，就有機會獲得限量獨家電影周邊，讓觀眾看電影也能收好禮，享受「邊看邊抽、驚喜不間斷」的夏日娛樂盛宴。

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